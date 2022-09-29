Hamilton, Verstappen'in erken şampiyonluğu nedeniyle taraftarlar için üzülüyor

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Verstappen, bu hafta sonu Singapur GP'de kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanma fırsatıyla karşı karşıya. Genç sürücü eğer en hızlı turu atar ve kazanırsa, Charles Leclerc'in dokuzuncu veya daha kötü bir sonuç alması ve Sergio Perez'in be beşinci veya daha geride finiş görmesine bağlı olarak şampiyon olacak.

Yarış öncesi 116 puan farka lider olan Red Bull pilotu Verstappen, eğer galibiyete ulaşamazsa, şampiyonluk savaşı Japonya GP'sine kalacak.

Verstappen bu hafta sonu işi tamamlarsa, bu alanda Michael Schumacher'i yakalayacak. Alman pilot, 2002 yılında bitime beş yarış kala şampiyon olmuştu. Hamilton ise iki kez bitime üç yarış kala şampiyon oldu.

Mercedes pilotu Hamilton bunun seyir zevki anlamında kötü olduğunu ve Verstappen'in bu kadar erken şampiyon olmasının taraftarlar için iyi olmadığını söyledi.

Perşembe günü Singapur'da konuşan Hamilton şunları söyledi "Şahsen [Verstappen'in üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmesi] hakkında pek bir düşüncem yok."

"Esas olarak taraftarlar için üzülüyorum. Geçen yıl herkes için ve tabii ki bizim için çok yoğun geçti. Son düzlüğe kadar savaşmak herkes için zordu."

Lando Norris, McLaren, Alex Albon, Williams Racing, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Mick Schumacher, Haas F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, in the Press Conference Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Fakat sezonun bu kadar erken bitmesi hiçbir zaman harika değildir. Bunu birkaç kez ben de yaşadım, örneğin Meksika'da. Kendiniz için harika bir şey olsa da spor için gerçekten muhteşem değil."

"Bu yüzden şampiyonun son yarışın son 17 saniyesinde belirlendiği 2008 için minnettarım, tabii ki hemen hemen aynı şeyi yaşadığım geçen yıl için de öyle. Umalım da gelecekte daha iyi olsun."

Mercedes bu yıl henüz galibiyet alamazken, Hamilton'ın şampiyonluk şansı matematiksel anlamda sona erdi.

Sezonun kalan kısmı hakkında Hamilton, "Şahsen hâlâ mücadelenin tadını çıkarıyorum ve takımımızın sergilediği güç ve kaydettiği ilerlemeden gurur duyuyorum."

"Tüm takımın bu kadar sıkı çalışması bana en büyük ilhamı veriyor."

"Yarışın ardından pazar gecesi pistten uçuyorlar, Pazartesi günü ofise geliyorlar, çözüm üretmeye ve şifreleri çözmeye çalışıyorlar."

"Bu gerçekten etkileyici çünkü bu sezon ara vermeden çalışıyorlar." dedi.