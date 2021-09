Hamilton: “Verstappen’in cezası, önemli bir örnek oluşturuyor”

Verstappen, Monza’da Hamilton ile karıştığı kaza sonrasında çoğunlukla suçlu bulunduğu için Rusya GP için üç sıra grid cezası aldı.

İki şampiyonluk adayı, ilk viraja yan yana girdi ancak Verstappen’in aracı sosis bordürden sekti ve arka lastiklerin temas etmesiyle Red Bull aracı, Mercedes aracının üstüne çıktı.

Hakemler, geçiş denemesinin hiçbir noktasında Verstappen’in Hamilton’la yan yana olmadığını ve virajda geri çekilmesi gerektiğini düşündüler.

Hamilton bu kararı memnuniyetle karşıladı ve hakemlerle gurur duyduğunu söyledi. İngiliz sürücü, bu cezanın zorlu mücadelelerde sürücülerin ne zaman yol vermesi gerektiğine dair net bir işaret olduğunu düşünüyor.

Hamilton, “Sonuç olarak hakemlerle gurur duyuyorum. Düşünmek için biraz daha zamana ihtiyacım var, ancak bunun kesinlikle örnek teşkil ettiğini düşünüyorum.”

“Sürücülerin güvenliği için katı kurallar konulmasının önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, looks on Lewis Hamilton, Mercedes W12 after colliding

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images