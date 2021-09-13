Hamilton: “Verstappen’in cezası, önemli bir örnek oluşturuyor”

Verstappen, Monza’da Hamilton ile karıştığı kaza sonrasında çoğunlukla suçlu bulunduğu için Rusya GP için üç sıra grid cezası aldı.

İki şampiyonluk adayı, ilk viraja yan yana girdi ancak Verstappen’in aracı sosis bordürden sekti ve arka lastiklerin temas etmesiyle Red Bull aracı, Mercedes aracının üstüne çıktı.

Hakemler, geçiş denemesinin hiçbir noktasında Verstappen’in Hamilton’la yan yana olmadığını ve virajda geri çekilmesi gerektiğini düşündüler.

Hamilton bu kararı memnuniyetle karşıladı ve hakemlerle gurur duyduğunu söyledi. İngiliz sürücü, bu cezanın zorlu mücadelelerde sürücülerin ne zaman yol vermesi gerektiğine dair net bir işaret olduğunu düşünüyor.

Hamilton, “Sonuç olarak hakemlerle gurur duyuyorum. Düşünmek için biraz daha zamana ihtiyacım var, ancak bunun kesinlikle örnek teşkil ettiğini düşünüyorum.”

“Sürücülerin güvenliği için katı kurallar konulmasının önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, looks on Lewis Hamilton, Mercedes W12 after colliding Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Hamilton, geçmişte bazı sürücülerin tartışmalı olaylarda ceza almamasının, onları bu tür eylemleri tekrar etmekten caydırmadığını da düşünüyor.

“Bu, pistteki senaryolardan dersler çıkarmamız gerekene kadar devam edecek ve benim bu olaylarla ilgili bir geçmişim yok. Sonuç olarak, bu tür şeylerden cezasız sıyrılıyorsanız, bunları yapmaya devam etmek kolay olur.”

Ancak Hamilton, virajda mücadele ederken neler yapmalarına izin verilip verilmeyeceğine dair net kurallar getirilmesinin çok yardımcı olacağını belirtti.

“Tüm sürücüler olarak sınırdayız. İç tarafta olduğumuzda, geçmişte veya günümüzde her bir sürücü pozisyonunu korumaya çalışır.”

“Elbette bir viraja, dış tarafınızdaki bir araçla lastik lastiğe girerken, rakibiniz öndeyse fazladan boşluk bırakmalısınız.”

“Önde olan sürücünün virajda önceliğinin olduğunu belirten bir kural var ve sonunda bir sürücü geri adım atmalı.”

“Buna kesinlikle göz atmalı ve doğru kararların verildiğinden emin olmalıyız. Hiç kimse, birinin yaralandığını görmek istemiyor ve eğer daha iyi protokoller getirebilirsek, belki de gelecekte bu tür olaylardan kaçınabiliriz.”