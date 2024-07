Hamilton: "Verstappen'in bana karşı her zaman düşmanlığı olacak"

Max Verstappen, Macaristan GP'sinin son turlarında Lewis Hamilton'a karşı çok geç fren yaparak atak yaptı ancak istediği sonucu alamadı ve temasın ardından aracı yukarı doğru havalanmıştı.



Hollandalı pilot, temasın ardından verdiği demeçte yaşananların sorumluluğunun Lewis Hamilton'da olduğunu belirtmişti. Komiserler kurulu ise olayı inceledikten sonra herhangi bir cezaya gerek duymadı.



Lewis Hamilton, bunun bir yarış kazası olduğunu söylerken, Max Verstappen'in kendisine karşı düşmanlığının her zaman devam edeceğini ifade etti.



Yarış sonrası verdiği demeçte Hamilton bu olayın kendisi için sürpriz olmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Bu bir yarış kazası gibi hissettirdi."



"İçeride yeterince yer bıraktım ama Max blokaj yaptı ve virajdan farklı bir noktaya doğru gidiyordu. Ben de virajı dönüyorum ve o hızla geliyordu ardından temas yaşandı."



"Böyle hatalar yapılabilir bu normal. Bu yüzden herhangi bir düşmanlık olmamalı diye düşünüyorum."



"Ama tabii ki onun tarafından bana karşı her zaman düşmanlık olacak."



"Sonuç olarak bugün zorlu bir yarıştı. 200 kez podyuma çıkacağımı kesinlikle düşünmemiştim. Hem de 340 küsur yarışta mı? Yani, o kadar da kötü bir oran değil, ama yarıştığım her iki takımda da birlikte çalıştığım o harika insanlar olmasaydı bunu başaramazdım."







