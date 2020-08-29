Hamilton, Verstappen'i yakından takip ediyor

Sezonun ilk 6 yarışının ardından Hamilton şampiyonada lider durumda bulunurken onun 37 puan arkasında Verstappen yer alıyor.

Red Bull pilotu, sezonun ilk yarışından puansız ayrılsa da Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas'ın 6 puan önünde bulunuyor.

Verstappen'i şampiyonluk tehdidi olarak görüp görmediği sorulduğunda Hamilton, "Max'in ilk yarışı tamamlayamadığı düşünürsek, buna rağmen puan açısından oldukça yakınız."

"Yani bana göre onlar şampiyonluk için bir tehdit. Şu ana kadar çok güçlü sonuçlar aldılar."

"Yarışlarda gittikçe yaklaşıyorlar. Sıralamalarda biraz farka sahip olabiliriz. Ancak yarışta genellikle çok yakın oluyoruz."

"Henüz sezonun yarısına dahi gelmedik. Bu yüzden kesinlikle onları yakından takip edeceğim. Onların hâlâ şampiyonluk mücadelesine dahil olduklarını düşünüyorum. Ayaklarımız yere basmalı." dedi.

Verstappen, 70. Yıl Dönümü GP'de lastikleri iyi kullanarak Mercedes pilotlarını mağlup etmeyi başarmıştı. Bu hafta sonu Spa'da aynı lastikler kullanılacak ancak hava sıcaklığı Silverstone'a göre daha düşük olacak.

Bottas, "Yumuşak lastiklerle tek pit stop yapmak biraz daha zor oluyor. Ancak bu hafta sonu zorlanacak mıyız bunu cevaplayamam. Bunu göreceğiz. En azından sıcaklıklar oldukça düşük görünüyor. Bu, bizim için kötü bir haber değil."

"Ancak ne olursa olsun, Red Bull'un yakın olacağından şüphem yok. Yarış performansı olarak oldukça iyiler ve uzun sürüşlerde lastikleri iyi kullanıyorlar." dedi.