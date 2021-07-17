Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”

Mercedes pilotu Hamilton, Silverstone’da cuma günkü sıralama turlarında güçlü bir performans sergileyerek ilk sıraya yerleşmişti. Fakat Britanyalı pilot, sprint yarışında bu pozisyonunu koruyamadı ve ilk turda, Red Bull pilotu Verstappen tarafından geçildi.

Hamilton, 17 turluk yarış boyunca sınırları zorlamaya devam etti ancak Hollandalı pilotla arasındaki farkı kapayamadı. Bu nedenle, Verstappen Britanya Grand Prix’sindeki pole pozisyonunun sahibi oldu.

Kendisi için hüsrana uğratıcı geçen sprint yarışının ardından konuşan Hamilton, bugün her şeyini ortaya koyduğunu ancak ilk sıradan başladığı yarışta pozisyon kaybetmekten mutlu olmadığını dile getirdi.

“Evet, bugün her şeyimi ortaya koydum. İlk olarak, tüm hayranlara çok teşekkür ederim, harika bir enerji verdiler. Destekleri benim için dünyalar kadar önemli, bu yüzden ilk sprint yarışını kazanamadığım için üzgünüm. Ancak yarın tekrar savaşacağız ve startta hedefime ulaşmaya çalışacağım. Sadece, birinci sıradan başlayıp pozisyon kaybetmek iyi olmuyor ama yarın bu negatif sonucu, pozitife çevirmeye çalışacağız.”

Hamilton yarıştan iki puanla ayrılırken şampiyona lideri Verstappen 3 puan kazandı. Fakat Hamilton, her puanın önemli olduğunu vurgularken, Verstappen’i yakalamanın çok zor olduğunu da belirtti.

"Her puan çok önemli. Bu yüzde, bunu [1 puanın kaybetmenin olumlu olduğunu] söylemezdim ama finiş gördüğüm için mutluyum ve yarın dediğim gibi tekrar savaşacağız ama onlar, [Red Bull] yarışta çok güçlüler."

"[Verstappen] uzaklaşıyordu ve onu yakalamak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Yani, gerçekten bir şekilde ön tarafta olmaya çalışmalıyız. "

"Motorları açısından harika bir iş çıkardılar, startları bu yıl gerçekten harika ve biz, startlarda biraz performans kaybettik. Bu yüzden, bunu geliştirmek için biraz daha çalışmalıyız çünkü [startta] pozisyon kaybetmek asla iyi bir şey değildir."

Ayrıca Hamilton, sprint yarışı konseptinin hafta sonunu daha keyifli bir hale getirdiğini düşündüğünü de belirtti.

“En heyecanlı yarış mıydı, değil miydi bilmiyorum ama gelecekte bunun gibi [yarışlar] yapmalıyız. Belki farklı bir versiyonunu yapabiliriz ama her halükarda bu, hafta sonunu daha keyifli bir hale getirdi.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images