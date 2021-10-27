Hamilton: "Verstappen'i lastiklerim aşırı ısındığı için geçemedim"

Amerika Grand Prix'si'ne ev sahipliği yapan COTA, uzun düzlükleriyle beraber geçişe elverişli pistlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ancak asfalt yüzeyi ve yüksek sıcaklık nedeniyle sürücüler lastiklerini zorlarken dikkatli olmak zorundalar. Pilotlar özellikle piste çıktıkları ilk anda çok fazlar zorlarlarsa lastikleri kısa süre içerisinde bitiriyorlar ve bu yüzden de yarışın veya bölümün sonlarına doğru tempo kaybetmeye başlıyorlar. Aynı zamanda lastikler çok zorlandığı zaman aşırı ısınabiliyor.

Amerika GP'de 2. pit stopunu Hamilton'dan yaklaşık 8 tur önce yapan Verstappen, son bölümde ihtiyaç duyduğunu bildiği için lastikleri korumaya odaklanmıştı. Hamilton ise pitlerden sonra çok iyi bir tempo yakalayarak Verstappen'le arasındaki 8 saniyelik farkı kapatmaya başladı.

Fark bir noktada 1.5 saniye civarında sabitlendi. Son turda 1 saniyenin altına inse de, Hamilton geçiş fırsatı bulamadı.

Hamilton, bunun Verstappen'in aracının kirli havasından ve lastiklerin aşırı ısınmasından kaynaklandığını söylüyor.

İngiliz pilot, neden Verstappen'i geçemediği sorulduğunda, "Sorun öndeki araçtan kaynaklı kirli hava ve lastiklerimin aşırı ısınmasıydı."

"İyi bir başlangıçla liderliği almama rağmen bize kıyasla virajlarda daha az kayıyorlardı. Yarış boyunca her şeyimi versem de maalesef bunu bir zafere dönüştüremedim."

"Her şeye rağmen harika bir yarış olduğunu söyleyebilirim. Kazanabileceğimi düşünsem de artık bir sonraki fırsata odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Mercedes'in stratejik olarak farklı bir şey yapması halinde kazanıp kazanamayacağı sorusuna Hamilton, "Bilemiyorum. En azından öyle görünmediğini söyleyebilirim. Yarış boyunca her şeyimi verdim ama Red Bull tüm hafta sonu bizden daha hızlı görünüyordu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images