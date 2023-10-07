Hamilton, Verstappen'i övdü: "Bu sene kusursuzdu"

Verstappen, Katar Grand Prix'sindeki Sprint yarışında kariyerinin üçüncü şampiyonluğunu ele edecek gibi görünüyor.

Bu yılki 16 yarışta 13 zafer alan Hollandalı pilotun sadece üç puan almaya ihtiyacı var.

F1 tarihinde sadece Hamilton, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Alain Prost ve Sebastian Vettel üçten fazla şampiyonluk kazandı.

Kurallar önümüzdeki iki yıl geçerli olacağı için, Verstappen'in başarısını durdurmak hiç de kolay olmayacak.

Elde ettiği başarılar sonrası Verstappen'in F1'in en iyileri arasında nerede yer aldığı sorusuna Hamilton Sky Sports F1'e şunları söyledi: "Ben olsam onu bir yere koymazdım çünkü insanları sıralamak bana göre fikirlere dayalı bir şey."

"Bence bulunduğu konumu hak etti, sahip olduğu paketle harika bir iş çıkardı."

"O ve ekibi bu yıl olağanüstüydü, hatasızdı ve bence çıtayı epey yükselttiler.

"Takım olarak buna bakmalı ve 'Tamam, buna ayak uydurmak ve rekabetçi olmak için geliştirmemiz gereken noktalar şunları' demeliyiz."

"Umarım bir noktada onlarla mücadele edebilir ve onları defans pozisyonuna getirebiliriz. Fakat kesinlikle anın tadını çıkarmalılar çünkü bunun için çok çalıştılar."