Hamilton, Verstappen'i yenmenin tek yolunun strateji yapmak olduğunu düşünüyor

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, sprint yarışına ilk sıradan başlasa da, ilk turda pozisyonunu bu sezonki en büyük rakibi olan Verstappen'e kaybetti.

İngiliz pilot sonrasında, Britanya Grand Prix'sinde Red Bull'u pist üzerinde geçmek için araçlarının yavaş kaldığını ve bu yüzden strateji yapmayı deneyceklerini belirtti.

Hamilton şu ifadeleri kullandı: ''Bence Verstappen çok hızlıydı ve çok zorladığını düşünmüyorum. Yarış zor olacak.''

''Eğer onların temposunu yakalayabilirsem, belki de strateji sayesinde zorlayabiliriz ancak onları pist üzerinde geçemeyeceğimiz belli, çok hızlılar. Umarım bu oyunu iyi oynarız.''

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise strateji yapmaları gerektiğine katıldığını ancak performans anlamında eşit olduklarını düşündüğünü de ekledi.

Sprint yarışında Mercedes'in, Red Bull'a karşı gösterdiği performans hakkında konuşan Wolff, şu yorumlarda bulundu: ''Bence tempomuz var. Eğer Lewis yarışın başında pozisyonunu koruyabilseydi, bence aynı yarışı izlerdik, sadece Mercedes önde olurdu. Bu, performanslarımızın eşit olduğu anlamına geliyor.''

Wolff aynı zamanda Mercedes'in iki aracının da önlerde olmasının, Sergio Perez'in sprint yarışını tamamlayamamasıyla gridin sonundan başlayacak olmasıyla sadece tek sürücüsü önde olan Red Bull'a karşı büyük bir avantaj olduğunu da belirtti.

''İki aracın önde olmasıyla birlikte, stratejileri bölebiliriz, uzun sürüş gerçekleştirilebilir, erken veya geç pitle öne geçmek denenebilir, farklı lastiklerle başlanabilir. Bu kesinlikle büyük bir avantaj.''

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, tour the circuit in the victory lap truck after Sprint Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images