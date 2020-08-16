Hamilton: "Red Bull'u arkamızda tutmak zor olacak!"

İngiliz pilot, bu yılki dördüncü pole pozisyonunu kazandı ancak Red Bull'un yarış temposu oldukça iyi görünüyordu.

Hamilton yarıştan kısa bir süre önce şöyle dedi: "Bugün gökyüzünde bulutlar var, belki de onlar sayesinde sıcaklık o kadar da dayanılmaz olmaz!"

"Önümüzde zorlu bir yarış var. Red Bull antrenman turlarındaki uzun sürüşlerde bizden daha hızlıydı, onları geride tutmak zor bir görev olacak, ancak bu mücadele hoşuma gidiyor."

"Üçüncü turda, dış taraftan atak yapabilirsiniz ancak geleneksel olarak ilk turun ardından buradaki yerler sabitleniyor. İlk viraj ve öncesindeki mücadele çok yoğun olacak."

"İyi başlamaya çalışacağım. Bazen başlangıçlar çok iyi oluyor ve bazen değil. Umarım bugün her şey benim lehime olur."