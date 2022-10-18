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Formula 1 Haberler

Hamilton: "Verstappen'e olan saygımın karşılığını her zaman alamadım"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Max Verstappen'le arasında sorun olmadığını ancak aralarındaki saygının zaman zaman karşılık bulmadığını söylüyor.

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Hamilton: "Verstappen'e olan saygımın karşılığını her zaman alamadım"
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Max Verstappen, geçen yıl Lewis Hamilton ile son yarışın son turuna kadar savaşmış ve sonunda mutlu sona Hollandalı pilot ulaşmıştı.

Ancak bu yarışa Michael Masi'nin aldığı kararlar damga vurdu ve bir bakıma yarışın sonucunu etkilemiş oldu.

Bu olayın üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve Verstappen kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.

Mercedes sürücüsü Sky İtalya'ya yaptığı açıklamada Max'e kızgın olmadığını ancak o akşam yaşananlardan dolayı hâlâ üzgün olduğunu söyledi.

Hamilton, "Travmatik bir deneyimden sonra herkes acı çeker. Sevilen birinin kaybı ya da bir ilişkinin sona ermesi fark etmez; bu olaylar travmatiktir."

"Yarışmayı ailem dışındaki her şeyden çok seviyorum, bu yüzden Abu Dhabi'de kaybetmek çok acı vericiydi."

"Max son turda yapması gerekeni yaptı, bu yüzden onunla ilgili hiçbir sorunum yok. Onun yerinde olsam ben de aynısını yapardım."

"Pist dışındayken aramızda, pist üstünde olduğu kadar saygı yoktu. Yani saygı her zaman karşılık bulmadı, belki bunun yaşla ilgisi olabilir ve zamanla geçebilir."

"Fakat bu sezon Max muhteşem bir performans sergiliyor. En hızlı araca sahip olduğuna ve iyi iş çıkardığına şüphe yok."

"Umarım bir noktada mücadeleye dönebiliriz." dedi.

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