Hamilton: "Verstappen rekorlarımı kırabilir"

Mercedes'in şampiyon pilotu, son F1 galibiyetini 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde elde etti ve böylelikle toplam 103 galibiyete ulaşmış oldu. Verstappen ise en son Barselona'da kazandı ve genç kariyerine rağmen 40. zaferini geride bırakmış oldu.

Şu anda ikili arasında ciddi bir galibiyet farkı var ancak Red Bull'un baskın performansı ve Verstappen'in henüz 25 yaşında olduğu göz önüne alındığında, bu rekoru geçmesi oldukça muhtemel gibi görünüyor.

Kanada Grand Prix'inden önce Hamilton'a, Hollandalı pilotun bir noktada kendisini yakalayıp yakalayamayacağı soruldu.

İngiliz pilotun yanıtı şöyle oldu: "Kesinlikle, önünde çok uzun bir kariyer var. Aynı zamanda harika bir takımla yarışıyor."

"Ve bildiğiniz üzere rekorlar kırılmak için var."

Hamilton Formula 1'de idol olarak hep Senna'yı gördü ve onun pole pozisyonu sayısı olan 65'i yakaladığı zaman epey duygusal anlar yaşadı.

O günlere geri dönen Hamilton, "Gerçekten de hayal gibi bir şeydi. Beş yaşındayken babamla birlikte onu izliyordum ve Ayrton gibi olmak istiyordum."

"Ardından hayalim Formula 1'e ulaşmak ve benzer şeyleri başarmaktı."

"Sonra onu başarılar açısından yakaladığınızı fark ettiğinizde tuhaf geliyor. Bu aslında adil de değil, çünkü şu anda o zamanlardan çok daha fazla yarış var."

"Yine de gerçekten onur vericiydi. Max de inanılmaz bir iş çıkarıyor, şimdiye kadar harika bir kariyeri oldu ve kesinlikle daha fazlasını başaracak."

"Ancak onu yavaşlatabilecek bir araca sahip olduğumuzdan emin olmak için çaba gösteriyorum." dedi.