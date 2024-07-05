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Formula 1 Britanya GP

Hamilton, Verstappen-Norris olayının 2021'le ilgisi olduğuna katılmıyor

Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 savaşının yeniden gündeme gelmesinin ardından Max Verstappen - Lando Norris temasını yorumladı.

Ezel Tan
Lando Norris, Lewis Hamilton

Tüm Formula 1 padoğu 2024 Avusturya Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Lando Norris arasında yaşanan kazayı konuşuyor ve pek çok kişi Hollandalı pilotun 2021'de Lewis Hamilton ile yaşadığı mücadeleyi hatırlıyor.

Olaydan bir hafta sonra Lewis Hamilton'a bu olay hakkındaki fikirleri soruldu.

Red Bull Ring'in üçüncü virajındaki temas hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Hamilton, "konuya girmeyeceğini" söyledi ve ekledi: "Söyleyecek bir şeyim yok."

"Ben daha çok kendi yarışımla ilgileniyor ve takımın zaferinin tadını çıkarıyordum."

Norris'e gelecekte Max Verstappen ile nasıl "başa çıkılacağı" konusunda herhangi bir tavsiyede bulunup bulunamayacağı sorulduğunda Hamilton şunları söyledi: "Yapmam gerektiğini sanmıyorum, uzun yıllardır birlikte yarışıyorlar, bu konuya girmeyeceğim."

McLaren takım patronu Andrea Stella'nın yaşananların 2021'de gerçekleşenlerin bir sonucu olduğu yönündeki sözlerine de yanıt veren Hamilton, "Katılmıyorum, hayır, cevabım bu."

"Buna katılmıyorum, ekleyecek fazla bir şeyim de yok. Bu konu hakkında daha önce de konuşmuştum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in the team's garage

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in the team's garage

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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