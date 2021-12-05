Hamilton: "Verstappen neden bir anda frenlere bastı anlayamadım"

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ancak sanal güvenlik aracında erken pit stop yapmasının ardından Verstappen'in gerisine düşen Hamilton, yarışın 37. turunda rakibine arkadan vurdu.

Verstappen'in kendisine yol verdiğini anlamayan, o anlarda rakibinin hareketine bir anlam veremediğini belirtti.

Hamilton, "Neden bir anda oldukça sert bir şekilde frenlere bastığını anlayamadım. Ardından ona arkadan vurdum ve bir anda hareket etti. Tam olarak neler olduğunu anlamadım. Sonrasında bize yol verdiği yönünde mesaj aldım. Biraz kafa karıştırıcıydı." dedi.

Hamilton yarışa ilk sıradan başlasa da, sonunda kazanabilmek için çok zorlu bir mücadeleyi geride bıraktı. Yarış tamamlandıktan sonra Hamilton, bir süre reklam panolarının arkasında kameralardan uzak dinlenerek sakinleşti.

Hamilton, "Uzun yıllardır burada yarışıyorum. Kesinlikle inanılmaz derecede zorlu bir yarıştı. Pist üstünde elimden geldiği kadar mantıklı ve zorlu olmaya çalıştım. Ancak aynı zamanda mantıklı olmaya çalıştım. Yıllardır sahip olduğum yarış deneyimlerimde, aracımı hep pist üstünde tutmaya ve temiz olmaya çalıştım."

"Zordu. Ancak takım olarak direndik. Sezonun ikinci yarısında her türlü şeyle karşı karşıya kaldık. Bu yüzden gerçekten herkes için gururluyum. Aynı zamanda bu hafta sonu buraya gelen kalabalık için gerçekten minnettarım. Burada olmak hoş." dedi.

Suudi Arabistan GP sonucuyla Hamilton ve Verstappen'in puanları eşitlenmiş oldu. Yani sezonun son yarışı Abu Dhabi'de bu iki isimden önde bitiren şampiyonluğu kazanacak. İki pilotun birden yarış dışı kaldığı durumda ise Verstappen, galibiyet fazlasıyla şampiyon olacak.

Hamilton, "Onların saf performansı iyi, çok hızlılar ve onları burada geçmek çok zordu. Ancak elimizdekiyle harika bir iş çıkardık. Valtteri bugün harika iş çıkardı ve takım puanı açısından harika bir sonuç elde ettik. Bunlar buradaki ve fabrikadaki çalışanlarımız için." dedi.