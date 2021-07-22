Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

Bu kaza için ister Verstappen'in daha fazla boşluk bırakabileceğine, ister Hamilton'ın tamamen suçlu olduğuna, ister yarış kazası olduğuna inanın yaşanan söz savaşlarının arka planında gözden kaçan bazı önemli unsurlar var.

Üst düzey sporlarda yaşanan her tartışmalı olayda olduğu gibi, her şey aslında ilk başta göründüğü kadar net değil.

Bu tür kazalar olduğunda her zaman gri alanlar vardır ve detaylara doğru indikçe yaşananların arkasındaki en güçlü argümanlara ulaşabilirsiniz.

Hamilton'ın hareketiyle alakalı en ekstrem eleştiri, yarıştan sonra Red Bull kampından geldi.

Kazanın kahramanlarından Verstappen, hastaneden paylaştığı mesajda Hamilton'ın hareketini "tehlikeli" olarak nitelerken, Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko daha da ileriye gitti ve Mercedes pilotunun "dikkatsiz" ve "umursamaz" olduğunu söyledi.

Bu yorumlar karşısında Mercedes takımı ise daha sakindi ve gelen açıklamalar kazada olağan dışı bir şeyin olmadığı yönündeydi.

Takım Patronu Toto Wolff, "Bu, geçmişte büyük pilotların birbirleriyle mücadele ederken görülen bir durumdu. Kimse yer vermeye hazır olmadığında, bu tür durumlar olur. Bana göre tango yapmak için iki kişi gereklidir." demişti.

Yaşananlarla alakalı önemli bir şey var. Yarış hakemleri her ne kadar Hamilton'a kazadaki sorumluluğundan ötürü 10 sn cezası verseler de, kaza için tamamen onu suçlamadılar.

Yarıştan sonra yapılan açıklamanın sözleri dikkatli bir şekilde seçilmişti ve o açıklamada Hamilton'ın "ağırlıklı" olarak hatalı olduğu belirtildi.

Kıyaslama yapmak gerekirse, sprint yarışından sonra Carlos Sainz ile olan teması nedeniyle George Russell'a 3 sıra grid cezası verilmişti ve o kazada tüm suçun Russell'da olduğu belirtilmişti.

O açıklamada, "63 numaralı araç olay için kusurlu olarak değerlendirildi." denilmişti.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, George Russell, Williams FW43B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak buradaki "ağırlıklı olarak" ifadesinin Hamilton'ı %51 mi, %60 mı yoksa %90 mı suçladığını asla bilemeyeceğiz.

Hamilton'ın kazanın olduğu virajda Verstappen'in tam olarak yanında olmaması da çok konuşuldu ve bu, bazılarının onun o virajda sıfır hakka sahip olduğunu öne sürmesine neden oldu.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, telsiz mesajında F1'in Yarış Direktörü Michael Masi'ye doğrudan bundan bahsetti.

Horner, "Hamilton o virajda asla yanında değildi." demişti.

Ardından kazaya dair birçok araç üstü ekran görüntüsü paylaşıldı ve bu görüntülerde Hamilton'ın kaza esnasında Verstappen'in yanında olmadığı vurgulandı.

Bu yüzden Verstappen'in o virajda hak sahibi olduğu ve kazayı engelleyecek tarafın diğer pilot olduğu görüşü ortaya çıktı.

Ancak, viraj hakkının tanımlanması söz konusu olduğunda anlaşılması gereken en önemli nokta, içerideki sürücünün tam olarak diğer pilotun yanında olmasına gerek olmamasıdır.

İçeriden bir geçiş hamlesinde, içeri tarafta yer alan pilotun viraj öncesinde diğer pilotun "ciddi manada" yanına gelmesi halinde virajda hak kazandığına inanılıyor.

Mercedes de bunu referans aldı ve Wolff'un Masi'ye gönderdiği e-postada olayın incelenmesinde buna dikkat edilmesini istediği düşünülüyor.

Bir pilotun geçiş yapmaya çalışırken diğer pilotun hangi noktada kendisine boşluk bırakması gerektiğini anlatan resmi bir kural yok. Ancak yine de bu konuda hakemlere verilen yönergeler bulunuyor.

Bu yönergelere göre, viraj içerisinde yer alan sürücü viraj öncesinde net bir şekilde diğer aracın yanına gelmişse temiz bir şekilde atağını tamamlama hakkına sahip.

Ancak dışarıdan atak yapmaya çalışan pilotun hak sahibi olabilmesi için, viraj öncesinde içeride yer alan aracın yanına "tam" olarak gelmesi gerekiyor.

Avusturya GP'de Lando Norris bu yüzden ceza aldı çünkü Sergio Perez'in 4. viraja girişte Norris'in tamamen yanına geldiği görüldü.

Aşağıdaki çizimde Copse virajına girilirken olabilecek olası senaryolar baz alındı ve hakemlerdeki yönergelere göre neye izin verilip neye izin verilmeyeceği açıklandı.

Sol üst resimde içeride yer alan araç viraj öncesinde ciddi manada diğer aracın yanına geldiği için virajı orada dönerek geçiş yapma hakkına sahip oluyor. Sol altta yer alan resimde de dışarıda yer alan araç, viraj öncesinde diğer aracın tamamen yanına geldiği için virajı orada dönerek geçiş yapma hakkına sahip oluyor.

Sağ üst resimde ise içeride yer alan araç, dışarıdaki aracın yanına yeteri kadar gelemediği için temas halinde hatalı kabul ediliyor. Sağ alttaki resimde de dışarıda yer alan araç, diğer aracın yanına tamamen gelemediği için benzer şekilde hatalı kabul ediliyor.

Mercedes'in Pist Üstü Mühendislik Direktörü Andrew Shovlin de bu yönergelere dikkat çekerek Hamilton'a verilen cezanın adil olmadığını savundu.

Shovlin, "Yönergelere bakarsanız, hakemler geçiş açısından kimin hatalı olduğunu belirlemeliler. Lewis yeteri kadar yanına gelmişti ve bu yüzden Max'in ona yarışmak için boşluk bırakması gerektiğini hissettik."

"Sprint yarışına ve ana yarıştaki ilk tura bakarsanız, Lewis sürekli olarak kaza yapmaktan kaçındı ve orada, aracını yerini koruyabileceği pozisyona getirdi."

"Max agresif bir şekilde yarışıyor ve kaçınılmaz olarak bir gün bu kaza olacaktı. Lewis'in yaptığı işten memnunuz ancak aldığı cezadan biraz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yine de yarışı kazanabildiği için rahatladık." demişti.

Yönergelerdeki "ciddi manada yanına gelme" ifadesi doğal olarak tartışmalara neden oluyor.

Copse'a doğru yaklaşırken Hamilton'ın Verstappen'in yanına geldiği konusunda çok fazla soru işareti yok çünkü bir noktada Mercedes aracının ön kanadı, Red Bull aracının ön kanadının yanına kadar gelmişti.

Ancak buradaki "ciddi manada" yaklaşma, yine de içerideki pilotun viraj öncesinde istediği her şeyi yapmasına hak tanımıyor.

Yönergede, atak yapacak pilotun atak hakkı elde etse bile virajı "temiz bir şekilde" dönmesi gerektiği belirtiliyor. Hakemler, Hamilton'ın bunu yapmadığını savunarak ceza verdiler.

Hamilton'ın o virajı apeksin uzağından dönmesi, çok fazla hız taşıyarak Verstappen'in yoluna doğru açılması nedeniyle kazayı engelleme fırsatını kaçırdığı düşünüldü.

Apekse daha yakın dönme konusu, yarışın ilerleyen bölümünde görüldü. Hamilton, kendisine yarış galibiyetini getiren atağında Charles Leclerc'e aynı virajda daha içeriden atak yaptı.

Masi konuyla alakalı, "Aynı olay daha sonra büyük ölçüde Charles ile yaşandı ancak Lewis orada apekse daha yakındı. Lewis, orada hatalı bulundu ve kurallarda bu açıklama oldukça açık ve o, bu yüzden ağırlıklı olarak suçlu bulundu."

"Tamamen suçlu bulunmadı ancak ağırlıklı olarak suçlu bulundu. Daha içeride olabilirdi." dedi.

FIA'nın yorumlamasına göre ne Hamilton ne de Verstappen tamamen suçlu ya da tamamen suçsuz.

Dolayısıyla her iki tarafın da sorumluluğunun olduğu bu tür kazalarda, yarıştan bu yana gördüğümüz farklı fikirlerin ortak bir noktada buluşması pek mümkün görünmüyor.