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Hamilton: "Verstappen, ilk şampiyonluğuna bana kıyasla daha iyi hazırlandı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Lewis Hamilton, ikinci yılında şampiyon olurken büyük bir deneyim eksikliğine sahip olduğunu ancak Max Verstappen'in geride kalan yılların ardından ilk şampiyonluğuna daha hazır olduğunu belirtti.

Hamilton: "Verstappen, ilk şampiyonluğuna bana kıyasla daha iyi hazırlandı"

Lewis Hamilton şu anda Formula 1'deki 15. sezonunu geçiriyor ve bu yıl sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanmayı umuyor. 2007'deki ilk sezonundan bu yana, her sezon en az bir galibiyet alan Hamilton, geride kalan yıllarda kazandığı 100 zaferle tarihin en başarılı sürücüsü oldu.

İngiliz pilot, bu yıl kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan Max Verstappen'le savaşıyor ve Hollandalı pilot da 2015'te girdiği Formula 1'deki yedinci yılında.

Hamilton, kariyerinin ilk şampiyonluğunu alırken spordaki henüz ikinci yılındaydı ve o dönem McLaren'da kolay bir ortam yoktu.

Hamilton, Verstappen'le aralarındaki farkı şöyle açıklıyor: "İlk şampiyonluğum mu? Bu gerçekten korkunç bir şeydi. Şampiyonluğa giden yolculuk korkunçtu."

"Max kaçıncı yılında? Altıncı yılında mı? (Yedinci) Ben ikinci sezonumdaydım. Çevremde yönetim açısından harika bir yapıya sahip değildim, karşı karşıya kaldığım şeylerle baş etmem kolay değildi. Tecrübem yoktu, araç hariç kaynağım yoktu ama bu süreçte nasıl harika bir takım arkadaşı olacağımı, bir insan grubuyla nasıl çalışacağımı ve nasıl daha iyi performans göstermelerini sağlayacağımı öğreniyordum."

"O zamanlar benim için farklıydı. Tüm bu deneyimler için minnettarım. Takımımı nasıl kuracağımı biliyorum, takımımla nasıl kazanacağımı ve takımımla birlikte iniş çıkışların tadını nasıl çıkaracağımı biliyorum."

Hamilton, 2021 sezonuyla ilgili ise şunları söylüyor: "Birçok yönden benim için en zor yıl, ancak keşfedilecek pek çok olumlu nokta var. Zor günlerde bile gerçekten çok keyif aldım. Kesinlikle daha iyi olabilirdik çünkü önemli puanlar kaybettik. Her zaman mükemmel olamadık ama yaşadıkça öğreniyorsunuz."

"Her zaman her şeyin bir sebebi olduğunu düşünürüm. Pek çok şey öğrendik. İster kazanalım, istersek de kaybedelim, bu deneyimlerden sonra birbirimize daha da kenetlendik ve içinde bulunduğum ekipten çok memnunum."

"Özellikle iş dışında birlikte yaptığımız şeyler beni inanılmaz gururlandırıyor.”

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