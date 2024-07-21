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Formula 1 Macaristan GP

Hamilton: "Verstappen ile sondaki mücadelemiz 'tüyler ürperticiydi'"

Lewis Hamilton, Max Verstappen ile yarışın son bölümündeki mücadelelerinin tüyler ürpertici olduğunu düşünse de yaşadıkları temasın bir yarış kazası olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, collide

Max Verstappen ve Hamilton, podyumun son basamağı için mücadele ederken 63. turda bir temas yaşadılar. 

Hamilton'a atak yapan Verstappen, yaşadığı blokaj nedeniyle aracını yavaşlatmayı başaramadı ve ikili temas etti. Bu temas sonucu Hollandalı pilotun aracı havalanarak pist dışına taştı.

Yaşadıkları tekerlek tekerleğe mücadele hakkında konuşan Hamilton, "Açıkçası sonlara doğru yaşadığımız yakın mücadele biraz tüyler ürperticiydi, ama sonuçta bu bir yarış."

"Yani sinir bozucu değildi. Bazı virajlarda aradaki farkı kapatma hızlarını gördüğünüzde kendi kendinize gülüyorsunuz çünkü bunu kendinizin yapamayacağını biliyorsunuz."

"Çok geriden geldiğini gördüm, benden çok daha sonra fren yaptı ve içeriye girdi. Ancak blokaj yaşadı ve temas ettik. Bence bu bir yarış kazasıydı." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton, 2007-2012 yılları arasında birlikte yarıştığı McLaren'ın ilk iki sırayı elde etmesinden oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

"Oscar'ı galibiyeti için, McLaren'ı da ilk iki sıra için tebrik ediyorum."

"Oscar takıma geldiğinden beri harika bir iş çıkarıyor. Çok istikrarlıydı ve galibiyet alması an meselesiydi. Bugün yarışın başından beri inanılmaz bir tempoya sahipti. Onun için çok mutluyum."

"McLaren benim eski ailem, bu yüzden takımı tekrar önde görmek gerçekten mutluluk verici."

"Mercedes, bugün aracı zorlamaya devam ederek harika bir iş çıkardı. McLaren ya da Red Bull'un hızına sahip değildik ama bir şekilde ön tarafa tutunmayı başardık, bu gerçekten çok zor oldu."

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