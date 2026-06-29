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Formula 1 Avusturya GP

Hamilton, Verstappen ile mücadelesi hakkında: "Bir şampiyonu dışarıdan geçmeyi bekleyemezsiniz"

Lewis Hamilton, Max Verstappen'in Avusturya Grand Prix'sindeki yoğun mücadele sırasında yaşanan olayın 'net bir ceza' gerektirdiği yönündeki görüşüne yanıt verdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, Red Bull Ring'de yarışa üçüncü sıradan başladı ve takım arkadaşı Charles Leclerc'i geçerek kısa süre içinde ikinci sıraya yükseldi.

Ancak Ferrari'nin lastik aşınma problemleri nedeniyle Hamilton'ın temposu kısa sürede düştü ve Max Verstappen hızla aradaki farkı kapattı.

Bunun sonucunda iki dünya şampiyonu arasında birkaç tur süren sert bir mücadele yaşandı. Verstappen ilk hamlesini 11. turda 3. virajda yaptı. Hamilton ise 4. virajda pozisyonunu geri aldı. İki pilot daha sonra yan yana mücadeleye devam etti. Bu sırada Verstappen, 6. viraj çıkışında iç tarafta yer bulamaması nedeniyle çakıl alana taşarak küçük bir hata yaptı.

Bu olayın ardından Verstappen, telsizden Red Bull takımına Hamilton'ın 'net bir ceza alması gerektiğini' söyledi.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Olay komiserler tarafından incelemeye alınsa da herhangi bir ceza çıkmadı. Verstappen kısa süre sonra atağını tamamlayarak ikinci sırayı aldı ve yarışı bu pozisyonda bitirdi. Hamilton ise geriye düşerek damalı bayrağı beşinci sırada geçti.

Yarış sonrası mücadele hakkında konuşan Hamilton, "Harikaydı. İyi bir mücadeleydi, eğlenceliydi."

Verstappen'in 'ceza' çağrısı hatırlatıldığında ise Hamilton şu yanıtı verdi: "O dış taraftan çıktı."

"Bir şampiyonun dışından dönmeyi beklemezsiniz. Ben onun yerinde olsam orada dışarıdan dönüp çizgiyi korumayı beklemezdim. Ayrıca apekste gerideydi, o yüzden zaten geri çekilmesi gerekiyordu."

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