Hamilton: "Verstappen, gelecek kararlarımda etkili olmayacak"

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Max Verstappen ile olan rekabetinin Lewis Hamilton'ın geleceğinde büyük bir rol oynayacağı sık sık dile getiriliyor.

Hamilton son yıllarda çok baskın bir performans sergilese de, geride kalan yıllarda Red Bull pilotu ile gözle görülür bir rekabet içerisine girdi.

Bu durum, Red pilotuyla Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turuna kadar yoğun bir şampiyonluk mücadelesine girdiği 2021'de tam anlamıyla doruğa ulaştı.

Hamilton orada şampiyonluğu Verstappen'e kaybetti.

Hamilton, gelecek kararında Verstappen'in performansının ne kadar etkili olduğu sorulduğunda şöyle dedi: "Düşündüğünüzden daha az, bu daha çok hayattaki konumumla alakalı bir şey."

"Her türlü harika şeyi yapabiliyorum, spor dışında bir şeyler yapma konusunda çok fazla özgürlüğüm var. Bir vakıf kurdum ve bu çok zaman alıyor ama sporun içinde de yapılacak çok şey var."

"Şimdi emekli olamam, sporda bir değişim gerçekleştiriyoruz ve hem açık hem de kapsayıcı bir ortam yaratmak istiyoruz."

"Buna yardımcı olmak için burada kalacağım."

"Her zamankinden daha sağlıklı hissediyorum, iyi besleniyorum ve iyi hazırlanıyorum. Yarışmak Hâlâ çok keyifli."

"Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum, bu duygu hep var olacak. Hâlâ formdayım ve hâlâ odaklanabiliyorum, öyleyse neden bırakayım ki? Özellikle de bunu, yapmaya devam ettiğim şeylerle birleştirebilirsem emekli olmam için sebep yok."

Hamilton'ın sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona eriyor ve Toto Wolff, İngiliz pilotun beş yıl daha devam etmek istediğini söyledi.

Hamilton bu konuda, "Yapmak istediğim şeyi biliyorum: Burada daha uzun süre kalacağım."

"Bunun ne kadar süreceği kesin değil. Hayatımın geri kalanında Mercedes'le birlikte olmak istiyorum."

"Ne zaman emekli olacağımı ve F1 kariyerimden sonra ne olacağını ise zamanla öğreneceğiz."

"Mercedes'in o kadar iyi bir platformu var ki, bu çevre üzerinde gerçekten büyük bir etkimiz olabilir."

"Yapmak istediğim çok şey var ve bu süreci Mercedes ile yürütmek istiyorum. Bu, yarışlar ve şampiyonluklar kazanmanın ötesine geçer."

"Fakat şu anda odak noktamız bir şampiyonluk daha kazanmak." dedi.