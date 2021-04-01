Hamilton: ‘’Verstappen dördüncü virajdaki hatasını bir daha yapmayacak’'

Hamilton, Mercedes’in agresif stratejisi sayesinde, 2021 Formula 1 sezon açılış yarışında Verstappen’i, Red Bull’un hız avantajına rağmen yendi.

Verstappen dördüncü virajı genişten dönerek Hamilton’un önüne geçti ancak Hollandalı pilot, bu dönüşte kerblerin tamamen dışına çıkmıştı ve pist limitlerinin dışarısındaydı.

Red Bull, ceza almamak adına Verstappen’e, Hamilton’a yerini geri vermesini emretti ve sonrasında Hollandalı sürücünün tekrar birinciliğe çıkma şansı olmadı. Sonuç olarak Hamilton, 0.7 saniye farkla birinciliğe ulaşmış oldu.

Yarıştan sonra konuşan Hamilton, ‘’Bugün şanslıydık çünkü Max dördüncü virajda çok geniş döndü, ancak bunun bir daha olmayacağına eminim.’’

‘’Daha iyiye gitmemiz gerekiyor. En hızlı araca sahip olmadığımızı kabullenip, hafta sonlarını daha iyi ve daha akıllıca yönetmemiz gerekiyor.’’

‘’Ancak bunlar benim için iyi, çünkü fark yaratmak için daha çok zorlayabilirim.’’ dedi.

Hamilton’un takım arkadaşı Valtteri Bottas ise yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Bottas, Bahreyn'deki podyumunu 37 saniye geride elde etti ve hem yarışın ilk turlarında, Charles Leclerc'le olan mücadelesinde hem de yarıştaki ikinci pit stopunda yaşanan hata nedeniyle epey vakit kaybetti.

Fin pilot, yarışın son turlarında yaptığı pit stopun ardından en hızlı tur puanını da kazandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Mercedes, Bottas ve Hamilton’un elde ettiği puanlar sayesinde, Bahreyn’den rakibi Red Bull’dan 13 puan önde ayrıldı.

Red Bull’un Bahreyn’deki genel performansı, bu sezon en hızlı araca sahip olduklarını gösteriyor ve Bottas, Mercedes’in şampiyonadaki pozisyonunu korumak için takımın hatasız çalışması gerektiğini ekledi.

‘’Şu anda en hızlı araç olmamıza gerek yok ancak diğer her alanda mükemmel olmalıyız. En hızlı araç da olmayı istiyoruz, bu yüzden çalışmaya devam ediyoruz.’’

‘’Kış testlerinde bize, ilk üçte iki Mercedes olacak ve bir tanesi yarışı kazanıp Red Bull’dan fazla puan alacak deseydiniz, kesinlikle buna katılırdık.’’

‘’Yani evet takım olarak güçlü bir performansımız var ama hâlâ daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Ancak, bu sadece başlangıç ve sezonun daha ilk günlerindeyiz.’’