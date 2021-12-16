Hamilton ve Wolff, FIA ödül törenine katılmayacak!

Mercedes, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Abu Dhabi Grand Prix'sinin son bölümünde, güvenlik aracının çıkmasının ardından, FIA'nın durumu ele alış şekliyle alakalı sert tavrını korumaya devam ediyor.

Mercedes, şampiyonluğa ulaşan Formula 1 ve Formula E araçlarını, çarşamba günü Paris'te düzenlenen gala öncesi fotoğraf çekimine göndermemeyi seçmişti. Şimdi hem Hamilton hem de Wolff'un, bugünkü törene katılmayacağı duyuruldu.

Perşembe günü basın karşısına çıkan Wolff, takımlar şampiyonluğu kupasını, ekibin teknik patronu James Allison'ın alacağını doğruladı.

Sezon sonu ödül töreni için kendisinin mi yoksa Hamilton'ın mı Paris'e gideceği sorulduğunda Wolff, şöyle konuştu: "İkimiz de orada olmayacağız." yanıtını verdi ve ekledi: "Lewis'e olan bağlılığım ve kendime olan dürüstlüğüm nedeniyle orada olmayacağım."

"Takım James Allison tarafından temsil edilecek ve kupayı o olacak. Gurur duyduğumuz harika bir başarı olan art arda sekizinci takımlar şampiyonluğumuzu, Brackley ve Brixworth'teki tüm çalışanlarımızın kutlaması gerekiyor ve kutlamayı hak ediyorlar."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, Mercedes'in sekizinci takımlar şampiyonluğunu kazanmasının sevinciyle, FIA'nın aldığı kararlar sonrası kaybettikleri pilotlar şampiyonluğun üzüntüsü arasında bir denge yakalamakta zorlandığını belirtti.

"F1 pilotlar şampiyonasının sonucuna ilişkin öfke ile eşi benzeri görülmemiş ve kutlanması gereken bir şeyi başarmanın gururu ve sevincini birbirinden ayırmaya çalışıyorum."

Hamilton'ın FIA Ödül Töreni'ne katılmaması, F1'in sportif kurallarını ihlal ediyor. Kurallar gereği, şampiyonayı ilk üç içerisinde bitirenler, bu ödül törenine gelmek zorundalar.

FIA'nın etkinliğe katılmadığı için Hamilton'a herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı henüz belli değil.