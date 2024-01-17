Hamilton ve Verstappen'in, tekrarlamayacağı Schumacher hatası ne?

Verstappen, dayanıklılık ve GT yarışlarının her ikisinin de gelecekte öncelikler listesinde üst sıralarda yer alması nedeniyle Formula 1'i birçok kişinin beklediğinden daha erken bırakabileceği konuşuluyor. Hamilton ise, 2024'te Formula 1'deli 18. sezonuna girmeye hazırlanıyor.

Ancak yedi kez Dünya Şampiyonu olan Schumacher üç yıllık bir aradan sonra emeklilikten dönüp Mercedes'le başarıya ulaşırken, Windsor Hamilton ya da Verstappen'in başka bir yere gitme zamanı geldiğinde aynı şeyi yapmasını beklemiyor.

Eski Williams takım menajeri Windsor, özellikle Hamilton'ın bugüne kadarki şanlı kariyeri boyunca kendini nasıl idare ettiğini ve sonuç olarak ödülleri nasıl topladığından övgüyle bahsetti.

Hamilton'ın, 2007'de F1 dünyasını ateşe veren çaylak pilotla iu anki halinin aynı olduğunu düşünmese de, zirvesinin hâlâ Mercedes'teki takım arkadaşı George Russell'ın üzerinde olduğuna inanıyor.

Bir YouTube canlı yayınında konuşan Windsor, "Bence Lewis'in bu kadar başarılı olmasının nedenlerinden biri çok zeki olması. Hayatını ve kariyerini nasıl düzenleyeceğini, motivasyonunu, azmini nasıl devam ettireceğini iyi biliyor ve bunu şu ana kadar çok iyi sürdürdü."

"Yıllar boyunca Formula 1'den uzak bir yaşam sürdüğü için özellikle İngiliz magazin basınından çok fazla eleştiri aldı. Ama bunların çoğu Lewis'in F1'den ayrılmaya ihtiyacı olduğunu, aksi takdirde bunun onu geçeceğini bilmesinden kaynaklanıyor."

"Lewis'in bu özelliğine büyük saygı duyuyorum. Bence şu anda gördüğümüz ilginç bir Lewis çünkü 2007 ve 2008'de sahip olduğumuz Lewis'in aynı Lewis olduğunu düşünmüyorum."

"Bence Lewis artık araçta kendini tamamen rahat hissetmiyorsa her şeyini ortaya koymayacaktır. Ama araçta kendini tamamen rahat hissediyorsa, o zaman bence hala George Russell'dan daha hızlı. Bence o kadar iyi."

"Ama bence artık öyle bir noktada ki, araç doğru olmadığı sürece George'un hızına kesinlikle ulaşamayacak ve bunu Abu Dabi'de gördük." dedi.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Pilotların kariyerlerinin son dönemlerinde nasıl performans gösterdiklerine dair daha geniş örneklerden bahseden Windsor, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Schumacher'in 2010 yılında emekliye ayrılarak 'hata yaptığına' inanıyor.

Ancak çifte şampiyon Fernando Alonso'nun geri dönmesinin ardından gösterdiği performans söz konusu olunca, bu sürücülerin geri dönüp aynı seviyede olup olamayacağını öngöremiyor.

"Fernando uzun bir süre boyunca hala çok çok iyi ve çok hızlı bir şekilde yarışan iyi bir örnek."

"IndyCar, Le Mans ve diğer yarışlarda inişler ve çıkışlar yaşadı. Şimdi Formula 1'e geri döndü ve oldukça iyi görünüyor."

"Lewis gibi, yarış dışında çok farklı şekillerde kariyerinin kontrolünü elinde tutan iyi bir örnek var."

"Fernando'nun kendi hayatı var, tabii ki kendi bildiği gibi yaşıyor. Ama Lewis ile benzer bir kontrolü var. Bence bunun büyük bir kısmı bununla ilgili ve bu da kendi yeteneğinizi akıllıca yönetmeniz, kendi yeteneğinizi anlamanız ve kendinizden en iyisini nasıl elde edeceğinizle ilgili. Lewis bunu çok iyi yaptı, nasıl yapılacağı konusunda gerçekten bir vaka çalışması."

"Diğer örneklere gelince, sanırım Michael [Schumacher] emekli olduktan sonra Mercedes'e dönmekle hata yaptı. Bunun onun için işe yaradığını sanmıyorum."

"Yani orada yaptığı ilginç bir şeydi, yarışmayı o kadar özlemişti ki geri dönmek zorunda kaldı."

"Lewis'in kendisini böyle bir duruma sokacağını hayal bile edemiyorum, ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Max'in de böyle bir duruma düşeceğini sanmıyorum. Bence o hayatını ve kariyerini büyük ölçüde kontrol ediyor." dedi.