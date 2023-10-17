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Hamilton ve Verstappen, "En pazarlanabilir" sporcular arasına girdi

Lewis Hamilton ve Max Verstappen, SportsPro Medya ajansının hazırladığı "En Pazarlanabilir Sporcular" listesinde ilk ona girdiler.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayınlandı
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium

Lewis Hamilton daha önce yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olurken, Max Verstappen de üçüncü F1 şampiyonluğunu elde etti.

Hamilton sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip ve Verstappen de yavaş yavaş takipçi kitlesini büyütüyor.

SportsPro, "14 yıllık tarihinin şimdiye kadarki en kapsamlı sporcu pazarlanabilirliği" analizinin ardından hem Hamilton hem de Verstappen'in ilk ona aldı.

Veriye dayalı pazarlanabilirlik modelinin sonucuna göre Hamilton dünyanın en pazarlanabilir yedinci sporcusu olurken, Verstappen 10. sırada yer aldı.

F1 dünyasından sadece bu iki isim ilk ona girebildi.

İlk 50'ye bakıldığında ise; McLaren pilotu Lando Norris 25. sırada yer bulurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc 28. sırada yer aldı.

Listenin en tepesinde ise dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi yer aldı. Lebron James ikinci sırada yer alırken, Cristiano Ronaldo'nun ilk onda yer almaması dikkat çekti.

SportsPro'ya göre 2023'ün en pazarlanabilir 10 sporcusu:

  1. Lionel Messi
  2. Lebron James
  3. Alex Morgan
  4. Giannis Antetokounmpo
  5. Megan Rapinoe
  6. Mikaela Shiffrin
  7. Lewis hamilton
  8. Simone Biles
  9. Kylian Mbappe
  10. Max Verstappen
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