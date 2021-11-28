Hamilton ve Verstappen, Alfa Romeo'nun kararı sonrası Giovinazzi'ye mesaj atmış

Alfa Romeo, 2022 sezonunda mevcut sürücü kadrosuyla yola devam etmeyecek. Kimi Raikkonen yıl sonunda emekli olacak ve yerini Valtteri Bottas alacak.

Antonio Giovinazzi ise, takımla devam etmek istemesine rağmen koltuğunu Guanyu Zhou'ya bırakmak zorunda kalacak. İtalyan sürücü, 2019 yılında Alfa Romeo'ya katıldı ve her yıl performansını artırsa da, kritik zamanlarda istedikleri puanları alamadı. Sonuç olarak Giovinazzi, takımdaki koltuğunu geride kalan üç yılın ardından kaybetti.

İtalyan pilot, griddeki hemen hemen tüm sürücüler tarafından seviliyor ve takımdan ayrılacağının belli olmasının ardından pek çok isimden mesaj almış.

Giovinazzi şöyle dedi: "Hem Hamilton hem de Verstappen bana gerçekten güzel bir mesaj attı. Bunlar takdir ettiğiniz şeyler çünkü sizi takip ettikleri anlamına geliyor."

"Ben ve Max 2015'te Formula 3'te birbirimize karşı yarışmıştık. Bu yüzden onu zaten çok iyi tanıyordum. Sonuç olarak bunların çok takdir ettiğim jestler olduğunu söyleyebilirim."

"Fakat sadece onlar değil, Gasly, Ocon ve Perez de bana mesaj attı. Ayrıca bu yıl tanışacağım tüm Formula E sürücülerinden de güzel karşılamalar aldım."

Giovinazzi, takımdan ayrılacağı için üzgün olduğunu gizlemiyor.

"Kötü şans ne yazık ki bu sporun bir parçası. Her şeyin – er ya da geç – benim lehime döneceğini umuyordum, ama şimdiye kadar şans bizim yanımızda olmadı."

"Bu sezon başardıklarımızdan çok daha fazlasını yapabilirdik ve bu çok üzücü, çünkü hepimizin çok çalıştığı, çok çabaladığımız ve beklediğimiz şeyi alamadığımız bir yıl oldu. Bu çok üzücü."

"Fakat bunun bu sporun ve hayatın bir parçası olduğunu biliyorum. Geçmişe kızmak ya da üzülmek yerine geleceğe bakmalıyız."

"Formula E'de yeni bir maceram olacak ve zaten takımla simülatör çalışmaları yapıyorum. Ayrıca F1 padokunda kalmayı planlıyorum. Şu anda Ferrari'nin üçüncü pilotum ve 2023'te neler olacağını göreceğiz. Sonuçta F1, her şeyin olabileceği küçük bir dünya."

Giovinazzi, 2021 şampiyonluk savaşıyla ilgili ise şunları ekledi: "Taraftarların böyle bir şampiyonluk savaşına sahip olması güzel bir şey."

"Sonunda Kim kazanacak bilmiyorum ama hem Hamilton hem de Verstappen harika bir sezon geçiriyorlar. Lewis'in daha fazla tecrübesi var ve bu tecrübe, baskı ile baş etmede çok önemlidir. Diğer tarafta ise Max başarıya çok aç."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing and Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images