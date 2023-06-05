Hamilton ve Shakira arasındaki aşk dedikoduları alevlendi!

Kolombiyalı pop yıldızının Mayıs ayı başlarında Miami Grand Prix sonrası bir tekne gezisinde yedi kez Dünya Şampiyonu'na katılmasının ardından ikilinin arasında bir ilişki olduğuna dair spekülasyonlar arttı.

Dedikodular kısa süre sonra da devam etti ve Miami tekne gezisinin ikili arasındaki birkaç buluşmadan sadece bir tanesi olduğuna dair yaygın haberler çıktı.

TMZ Sports, Hamilton ve Shakira'nın Miami'deki Cipriani restoranında da bir araya geldiklerini ve Shakira'nın sonraki günlerde Hamilton'ı Florida'daki evinde ziyaret ettiğini iddia etti.

Fransız yayın organı Gentsu da Hamilton'ın Shakira'yı Miami'deki evinden bizzat aldığını öne sürdü.

Söylentiler, Shakira'nın sosyal medyada Barselona'daki yarışa katılması ve geçtiğimiz Haziran ayında 11 yılın ardından ayrıldığı ve birlikte iki çocukları olan FC Barcelona ve İspanyol defans oyuncusu Gerard Pique ile ilişki içindeyken zamanının büyük çoğunluğunu orada geçirdiği için 'geri dönmenin güzel olduğunu' söylemesiyle daha da arttı.

Grammy ödüllü sanatçı, Hamilton ve takım arkadaşı George Russell'ın sezonun ilk çifte podyumunu elde etmesine tanıklık ettiği İspanya Grand Prix'sinin canlı yayını sırasında F1 TV kameraları tarafından da görüntülendi.

Yarışın ardından Shakira ve Hamilton arkadaşları ile birlikte bir akşam yemeğinde görüntülendi.