Hamilton ve Sainz, ikisi için de duygusal geçecek İtalya GP'sine hazırlanıyor

Bir kapı kapanırken, bir diğeri açılıyor; mevcut Ferrari pilotu Carlos Sainz ve 2025’te onun yerine geçecek olan Lewis Hamilton, bu hafta sonu İtalya Grand Prix’sinde tifosi önünde çok farklı duygular yaşamaya hazırlanıyor.

Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılacağı Şubat ayı gibi erken bir tarihte açıklanırken, Sainz'ın uzun vedası 2024 sezonu Bahreyn'de başlamadan önce başlamıştı.

İkili Monza’ya, duygusal spektrumun farklı uçlarında geldi; Hamilton, gelecek kahraman olarak karşılanırken, Sainz ise önümüzdeki yıl Williams’a geçecek olmanın hazırlığında. Sainz’ın uzun süredir beklenen geçişi, daha bu ayın başlarında resmiyet kazandı.

Imola'daki Emilia Romagna Grand Prix'si Ferrari’ye geçtiğinde Hamilton’a gösterilecek hayranlığın ilk tadını verirken, Monza'ya gitmek yedi kez dünya şampiyonu olan pilot için Ferrari’nin bir sonraki büyük umudu olarak yeni rolünü deneyimlemek için başka bir şans sundu.

Hamilton, onaylanmış bir Ferrari sürücüsü olarak bir İtalyan Grand Prix'sine gelmesiyle ilgili olarak, “Yalan söylemeyeceğim, kesinlikle biraz farklı hissettiriyor.”

“Buraya geldiğinizde her zaman özel hissedersiniz. Bugün havanın inanılmaz olması ve pistte yaptıkları büyük değişiklikler açısından buraya uygun bir zamanda geliyoruz. Charles'ın da söylediği gibi, İtalya'da genel olarak kültürde ama özellikle de yarış konusunda her zaman inanılmaz bir tutku var.

“Hafta sonu boyunca göreceğimiz taraftarları görmek her zaman heyecan verici, bu yarışa gerçekten getirdikleri tutku ve heyecan gerçekten başka çok az yerde görülür.” dedi.

Monza'da Ferrari'nin favorileriyle daha önce yaşadığı mücadelelere rağmen Hamilton İtalyan F1 taraftarlarıyla her zaman özel bir ilişkisi olduğunu söyledi ve ekledi: “Ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, son birkaç yıldır, her geldiğimde gerçekten sıcak bir karşılama ile karşılaştım.”

“Ferrari'ye karşı gerçekten mücadele ettiğimiz bir dönem vardı, hangi yıldı hatırlamıyorum ama o zaman bile insanlar olumluydu, hiçbir zaman olumsuzluk olmadı. Sanırım son birkaç yıldır şunu duydum: ‘Vine Ferrari’ miydi? ‘Ferrari'ye gel’ nasıl deniyordu?”

Müstakbel takım arkadaşı Leclerc tarafından hızlı bir İtalyanca dersi verilen Hamilton sözlerine şöyle devam etti: “’Vieni Ferrari!’ Bunu oldukça fazla duydum. Bu yüzden bu yıl nasıl olacağını görmek ilginç olacak. Ama Imola'da gerçekten sıcak bir karşılama aldım.”

“Açıkçası çok heyecanlıyım. Her yıl buraya gelip podyuma çıktığınızda 1. viraja kadar tifosi'leri görüyorsunuz. Bu toplulukla bağlantı kurmayı ve takımı ileriye götürmek için çalışırken onlarla birlikte yolculuk etmeyi dört gözle bekliyorum.”

Hamilton, Ferrari ürünlerini imzalamayarak hayranlarını hayal kırıklığına uğratmak zorunda bile kaldı, ne de olsa şu an için hala Mercedes ile sözleşmesi var.

Bu arada, İtalya'da Ferrari renkleriyle duygusal bir final yarışına hazırlanan Sainz'ın imzası da talep görüyor.

2021'de Ferrari'ye katıldıktan sonra Sainz şimdiye kadar sezon başına bir tane olmak üzere üç grand prix kazandı ve 14 kez de podyuma çıktı.

Rakipleri McLaren ve Red Bull'un hızı göz önüne alındığında Pazar öğleden sonra en üst basamağa ulaşılamayabilir ancak 29 yaşındaki pilot yine de veda etme şansının tadını çıkarmayı planlıyor.

“Kesinlikle duygusal, gerçekten mümkün olduğunca tadını çıkarmaya, duyguları kucaklamaya ve anı yaşamaya çalışıyorum. Bence bu bazen yaptığım bir hata ve bu hataya düşmek çok kolay çünkü 24 yarış olduğu için bir hafta sonu rutine dönüşüyor ve bu bir iş haline geliyor.”

“Aslında bu hafta sonu buraya gelmeden önce biraz durmaya, etrafıma bakmaya ve 'Her şey yolunda giderse bu hafta sonu podyum veya galibiyet seçenekleri olan bir Ferrari pilotuyum' demeye ve o anın tadını çıkarmaya, tifosi ile birlikte anın tadını çıkarmaya çalıştım.”

“Ayrıca geçen yıldan bu yana, burada podyumda pole pozisyonu, bir sonraki hafta sonu Singapur'u ve bu yıl Melbourne'u kazandım. Bunun beni çok daha fazla değerli kıldığını, beni geçen yıldan daha fazla desteklediklerini hissediyorum ve gerçekten sevildiğimi ve onlarla olan bağımı kucaklamaya çalışıyorum.”

“Son birkaç gündür pek çok tifosi bana 'forza Ferrari' ve 'hepimiz seninleyiz, Carlos' dedi.

“Birçoğu bana mektuplar verdi ve 'Williams'ta bile seni takip edeceğiz, Williams'ta her şeyin en iyisini diliyoruz ve sonsuza kadar Williams'ta olsan bile seni destekleyeceğiz' gibi gerçekten güzel sözler söylediler.”

“Bir sürücü olarak bu sözleri duymak beni açıkçası çok duygulandırdı. Bunlar okumak ya da almak gerçekten güzel şeyler.”

Sainz, Pazar günü için “gerçekçi” hedefler koyduğunu kabul ediyor ama eğer damalı bayrağı alabilirse, Ferrari taraftarlarından gelen bu sevgi şüphesiz devam edecek.

