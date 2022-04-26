Hamilton ve Russell'ın farklı kanat ayarları tam olarak ne işe yaradı?

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Mercedes, dalgalanma sorunu çözülene kadar, W13'ü doğru yöne götüreceğinden emin olamadığı için daha geleneksel güncellemelere yönelmek istemiyor.

Bu nedenle takım şimdilik hava akışında küçük değişiklikler yapmayı amaçlayan daha küçük değişikliklere ve doğru yere basma/sürüş seviyelerini bulmaya çalışmak için Lewis Hamilton ile George Russell arasında birtakım deneylere odaklandı.

W13 lansmanında tanıttıkları yere basma kuvvetine sahip arka kanadı kullanmaya devam eden takım, kanatlarda ne kadar oyuk olacağını ve Gurney Flap kullanımı seçeneğini ise pilotlara bıraktı.

Imola'da, takımın en iyi çözümü bulmasına yardımcı olmak için iki Mercedes pilotuna da farklı kanat ayarları verildi.

Hamilton 1. antrenman seansında arka kanadın üst kenarında bir oyuk bulunan arka kanat ve Gurney Flip kullanırken, Russell daha yüksek yere basma kuvvetine sahip bir versiyon kullandı

Sonunda, daha yüksek yere basma kuvveti çözümünün daha iyi olduğuna karar verildi, bu nedenle Hamilton'ın aracı -sonrasında parc ferme kurallarının geçerli olacağı- sıralama turları öncesi yeniden ayarlandı.

Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, kanatlar arasındaki farkların sonuçta çok küçük olduğunu söyledi.

"Hafif bir fark vardı ama araçların davranış şeklini değiştirecek kadar değildi"

"Lewis'i George'a göre düşük bir seviyedeydi, ama bahsettiğimiz rakam sadece düzlüklerde birkaç kilometre hıza denk geliyor."

Mercedes, ideal kanat ayarlarını bulmaya çalışmanın yanı sıra, hava akışını iyileştirmeye ve soğutmayı artırmaya yardımcı olması amacıyla Imola'da bazı aerodinamik güncellemeleri de tanıttı.

Mercedes W13 sidepod canards and SIS comparison Photo by: Giorgio Piola

Değişiklikler, yalnızca yeni ayna muhafazası ile birlikte çalışacak şekilde değil, aynı zamanda sidepod girişinin önündeki şasiye yeni bir kanardın eklenmesinden daha fazla performans elde etmenin de yolunu açacak şekilde revize edilmiş bir SIS kaplamasını içeriyordu.

Bu üçüncü kanadın (kırmızı okla gösterilen) araca eklenmesiyle, şasiye monte edilmiş diğer iki kanatçık da yukarı doğru hareket ettirildi.

Değişikliklerin, ince sidepod girişinin önündeki hava akışını daha da düzenli hale getirmeye, soğutmayı iyileştirmeye ve hava akışının geri kalanını sidepod'un yan tarafına yönlendirmeye yardımcı olması planlanıyor.

SIS kaplamasının şeklindeki değişiklikler ilk bakışta bariz görünmeyebilir, ancak kanat şeklindeki parçanın ön kenarının kalınlığı önemli ölçüde azaltılmış durumda.

Bu da, çok fazla esnemesini önlemek için kullanılan metal bir parça ile yan ayna sapının ileriye doğru hareket edebilmesini sağladı (mavi ok).

Bu hareketten yararlanmak için ayna kolu da değiştirildi (siyah ok).

Mercedes W13 Floor comparison

Mercedes, bir arada etki sağlayacak iki değişiklik daha yaptı. Bunlar, zeminin arka kenarındaki kıvrımda ve alt arka fren kanalı deflektöründeydi.

Bu iki parça, lastiğin yan yüzeyi tarafından oluşturulan kirli hava ile baş etmede rol oynayacak ve geometrilerini değiştirerek, yıpranma esnasında lastiğin aerodinamik özellikleri üzerinde bir etkiye sahip olacak.

Gördüğünüz gibi, zeminin arka kenarındaki yukarı doğru kıvrılma (sarı noktalı çizgi), yeni güncellemelerde çok daha keskin bir şekilde sonlanıyor eriyor ve yüzey boyunca hava akışının izlediği yolu değiştiriyor.