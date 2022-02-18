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Hamilton ve Russell, W13'le ilk testini tamamladı

Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton, yeni W13'le ilk testlerini tamamladılar.

Hamilton ve Russell, W13'le ilk testini tamamladı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Mercedes, yeni W13'le ilk sürüşünü bugün İngiltere'deki Silverstone pistinde gerçekleştirdi.

Takım, lansmandan kısa bir süre sonra W13'ü piste çıkacak hale getirdi ve öğle saatlerinde George Russell, piste çıkan ilk isim oldu.

Islak zeminde yeni Mercedes W13'ün tadına ilk kez bakan Russell, öğleden sonra aracı Lewis Hamilton'a bıraktı.

George Russell, Mercedes W13
George Russell, Mercedes W13
1/5

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes W13
George Russell, Mercedes W13
2/5

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes W13
George Russell, Mercedes W13
3/5

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes W13
George Russell, Mercedes W13
4/5

Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes W13
George Russell, Mercedes W13
5/5

Fotoğraf: Mercedes AMG

Russell, ilk izlenimlerini şöyle paylaştı: "Araçla ilgili ilk sürüşün, bana düşen kısmı tamamlandı. Mercedes W13'ü ilk kez kullandığım Silverstone'da yarım gün geçirdim ve harika bir deneyimdi!"

"Sabah piste geldiğimde ve aracın çalıştırıldığını duyduğumda, dürüst olmak gerekirse tüylerim diken diken oldu. Hepimiz bu an için çaba göstermiştik."

Öğleden sonra bu kez Hamilton piste çıktı ve İngiliz pilot da W13'ün tadına baktı. Hamilton bu yıl da yine mor kask tasarımıyla yarışacak.

İngiliz pilot herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
1/4

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
2/4

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
3/4

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lewis Hamilton, Mercedes W13
4/4

Fotoğraf: Mercedes AMG

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