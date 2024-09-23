Hamilton ve Russell, Singapur GP'de hararet sorunu yaşadı ve medya görevlerini kaçırdı
Her iki sürücü de durumları nedeniyle yarış sonrası medya yükümlülüklerini yerine getirmedi.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton ve George Russell'ın Singapur Grand Prix'sinde hararet yaşadıklarını ve bu nedenle yarıştan sonra Formula 1 medya görevlerini atladıklarını açıkladı.
Şampiyonanın yönetim organı FIA, Mercedes'in talebini kabul etti ve zorlu Marina Bay pistinde 62 tur süren yarış sonrası iki sürücünün sağlık durumları nedeniyle medya karşısına çıkmamaları konusunda onlara izin verdi. Bu, F1'in bu pistte yarışmaya başladığından beri, bir güvenlik aracı müdahalesi olmadan tamamlanan ilk yarıştı.
Bu durum, genellikle sıcak ve nemli koşullarda sürücülere hiç dinlenme fırsatı vermedi. Russell, yarışın sonlarına doğru takım radyosunda kokpitini bir saunaya benzettiğini ifade etti.
Wolff pilot ikilisinin sağlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İkisi de aşırı ısınmadan muzdarip ama şimdi iyiler. Kendilerini buz banyosuna soktular ve sanırım bu biraz yardımcı oldu.”
Hamilton üçüncü sıradan başladığı yarışı altıncı sırada tamamlarken, ilk stintte yumuşak lastikler kullanması yarışta bir engel teşkil etti. Russell, yarışı kazanan Lando Norris'in bir dakikadan fazla gerisinde olsa da yarışı dördüncü bitirdi.
Mercedes'in “yarışı yanlış okuduğunu” kabul eden Wolff, Hamilton'a yarışın başında sadece Daniel Ricciardo tarafından kullanılan kırmızı logolu yumuşak lastiklerle başlama kararının arkasındaki gerekçeyi açıkladı.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, talks to the media in the media pen
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Wolff, “Tarihi Singapur yarışlarına dayanarak, temelde Monako benzeri bir süreç olacağını düşündüğümüzden, yumuşak lastiklerin ona başlangıçta bir fırsat vereceğini düşündük.”
“Bu hemen hemen tek geçiş fırsatıydı. Bu hepimizin ortaklaşa aldığı yanlış bir karardı.”
“İyi bir denge gibi hissettirdi ama elimizdeki arka lastik aşınması nedeniyle geriye doğru gittik. Yani, bunun arkasında bir mantık vardı ama açıkçası, karar vermemiz gerekenin tam tersiydi ancak bu, aracın çok yavaş olduğu gerçeğini gizlemiyor.”
“Gerçekten acı verici bir akşamdı. Pozisyonlara baktığınızda, dördüncülük ve altıncılık… Bu iyi değil, özellikle de üçüncü ve dördüncü başladığınızda…”
“Araba... şu anda sıcak ve çekişin zor olduğu pistlerde zorlanıyoruz. Burada ve Bakü'de olduğu gibi… Ama bu bir mazeret değil.”
“Şu anda kendimizden beklediğimiz şey bu değil çünkü en hızlı aracınız liderin bir dakika gerisindeyse bunu kabul etmek zor.” dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Russell, geçirdiği "en kötü" Cuma gününden sonra Mercedes'in geri dönüşünü övdü
Russell: "Verstappen'e karşı strateji yapabiliriz"
Mercedes sürücüleri, İtalya GP'si hafta sonunda W15'in "neredeyse yavaşlaması" nedeniyle şaşkın
Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"
Hamilton: "Bu sezon sıralamalarda çok zorlandım"
Hamilton, Ben Sulayem'in 'rapçi' söylemini ırkçı bulmuş
Son Haberler
Brundle: "Verstappen'in küfür cezası hakkındaki tutumu 'küstahça'"
Rosberg: "Ricciardo koltuğunu korumak için yeterli çabayı göstermedi"
Norris, Ricciardo'nun en hızlı turu atması hakkında: "Yapacak bir şey yok, onu tebrik ederim"
Sainz: "Olası bir şampiyona ikinciliği için Red Bull'a yakın olmaya çalışıyoruz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar