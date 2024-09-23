Hamilton ve Russell, Singapur GP'de hararet sorunu yaşadı ve medya görevlerini kaçırdı

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton ve George Russell'ın Singapur Grand Prix'sinde hararet yaşadıklarını ve bu nedenle yarıştan sonra Formula 1 medya görevlerini atladıklarını açıkladı.

Şampiyonanın yönetim organı FIA, Mercedes'in talebini kabul etti ve zorlu Marina Bay pistinde 62 tur süren yarış sonrası iki sürücünün sağlık durumları nedeniyle medya karşısına çıkmamaları konusunda onlara izin verdi. Bu, F1'in bu pistte yarışmaya başladığından beri, bir güvenlik aracı müdahalesi olmadan tamamlanan ilk yarıştı.

Bu durum, genellikle sıcak ve nemli koşullarda sürücülere hiç dinlenme fırsatı vermedi. Russell, yarışın sonlarına doğru takım radyosunda kokpitini bir saunaya benzettiğini ifade etti.

Wolff pilot ikilisinin sağlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İkisi de aşırı ısınmadan muzdarip ama şimdi iyiler. Kendilerini buz banyosuna soktular ve sanırım bu biraz yardımcı oldu.”

Hamilton üçüncü sıradan başladığı yarışı altıncı sırada tamamlarken, ilk stintte yumuşak lastikler kullanması yarışta bir engel teşkil etti. Russell, yarışı kazanan Lando Norris'in bir dakikadan fazla gerisinde olsa da yarışı dördüncü bitirdi.

Mercedes'in “yarışı yanlış okuduğunu” kabul eden Wolff, Hamilton'a yarışın başında sadece Daniel Ricciardo tarafından kullanılan kırmızı logolu yumuşak lastiklerle başlama kararının arkasındaki gerekçeyi açıkladı.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, talks to the media in the media pen Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, “Tarihi Singapur yarışlarına dayanarak, temelde Monako benzeri bir süreç olacağını düşündüğümüzden, yumuşak lastiklerin ona başlangıçta bir fırsat vereceğini düşündük.”

“Bu hemen hemen tek geçiş fırsatıydı. Bu hepimizin ortaklaşa aldığı yanlış bir karardı.”

“İyi bir denge gibi hissettirdi ama elimizdeki arka lastik aşınması nedeniyle geriye doğru gittik. Yani, bunun arkasında bir mantık vardı ama açıkçası, karar vermemiz gerekenin tam tersiydi ancak bu, aracın çok yavaş olduğu gerçeğini gizlemiyor.”

“Gerçekten acı verici bir akşamdı. Pozisyonlara baktığınızda, dördüncülük ve altıncılık… Bu iyi değil, özellikle de üçüncü ve dördüncü başladığınızda…”

“Araba... şu anda sıcak ve çekişin zor olduğu pistlerde zorlanıyoruz. Burada ve Bakü'de olduğu gibi… Ama bu bir mazeret değil.”

“Şu anda kendimizden beklediğimiz şey bu değil çünkü en hızlı aracınız liderin bir dakika gerisindeyse bunu kabul etmek zor.” dedi.