Prime'a abone ol
Önceki / Belçika GP: Verstappen en hızlı turu attı, Leclerc pole pozisyonunu kazandı! Sonraki / Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Hamilton ve Russell, seansın ardından FIA tarafından çağırıldı

Mercedes Formula 1 pilotları Lewis Hamilton ve George Russell, 2023 Belçika Grand Prix'si sıralama turları sırasında pistte yaşadıkları olayın ardından FIA komiserleri tarafından çağrıldı.

Matt Kew
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Hamilton pistin ünlü Eau Rouge-Raidillon bölümünde takım arkadaşı Russell'ın önündeydi ancak yedi kez Dünya Şampiyonu biraz daha çizgi dışında ve yavaş görünüyordu. 

Tepenin zirvesine doğru Hamilton pistten çıktı ve ardından, kaçış alanından piste ayağını gazdan çeken Russell'ın biraz önünde yeniden katıldı.

Hamilton'ın bu hareketi inceleme altına alındı ve her iki pilot da seansın ardından 203 FIA Uluslararası Spor Kuralları Ek L'nin ihlal edildiği iddiasıyla ilgili olarak komiserler tarafından çağrıldı.

Söz konusu maddede şu yazıyor: "Pilotlar her zaman pisti kullanmalıdır ve haklı bir neden olmadan pisti terk edemezler."

"Şüpheye mahal vermemek için, pist sınırlarını tanımlayan beyaz çizgiler pistin bir parçası olarak kabul edilir, ancak kerbler değildir."

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bir araç herhangi bir nedenle pisti terk ederse, tekrar piste katılabilir. Ancak, bu yalnızca güvenli olduğunda ve kalıcı bir avantaj elde etmeden yapılabilir."

"Aracın hiçbir parçası pistle temas halinde değilse, pilotun pisti terk ettiğine karar verilecektir."

"Bir pilot piste enkaz getirilmesine neden olacak herhangi bir harekette bulunursa bu durum komiserlere bildirilebilir."

Mercedes ikilisi bu sezonun başlarında İspanya GP'sinin sıralama turlarının Q2 bölümünde de bir olay yaşamıştı. Hamilton ana düzlükte Russell'ı geçmeye çalışmıştı ancak Russell takım arkadaşının bunu yapmasına izin vermemişti. 

Ardından W14'ler bir temas yaşadı ve karoserlerinde küçük bir hasar meydana gelirken, Hamilton çimlere taşmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Russell ve takıma 'anormal şekilde yön değiştirdikleri' için resmi bir uyarı verilmişti.

Hamilton, Belçika Grand Prix'si hafta sonunda Pazar günkü yarış için yapılan sıralama seansını dördüncü sırada tamamladı. Seansın en hızlı turunu atan Max Verstappen'in beş sıra grid cezası alması sebebiyle Ferrari pilotu Charles Leclerc yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Russell ise sekizinci sıradan start alacak.

paylaşım
yorumlar

Belçika GP: Verstappen en hızlı turu attı, Leclerc pole pozisyonunu kazandı!

Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew Daha fazlası
Matt Kew
McLaren, Red Bull'un DRS çözümüne mi geçiş yaptı?

McLaren, Red Bull'un DRS çözümüne mi geçiş yaptı?

Formula 1
Belçika GP

McLaren, Red Bull'un DRS çözümüne mi geçiş yaptı? McLaren, Red Bull'un DRS çözümüne mi geçiş yaptı?

Analiz: Aston Martin'e son haftalarda neler oldu?

Analiz: Aston Martin'e son haftalarda neler oldu?

Formula 1

Analiz: Aston Martin'e son haftalarda neler oldu? Analiz: Aston Martin'e son haftalarda neler oldu?

Hamilton'ın Verstappen'i mağlup etmesinde GPS verileri neyi işaret ediyor?

Hamilton'ın Verstappen'i mağlup etmesinde GPS verileri neyi işaret ediyor?

Formula 1
Macaristan GP

Hamilton'ın Verstappen'i mağlup etmesinde GPS verileri neyi işaret ediyor? Hamilton'ın Verstappen'i mağlup etmesinde GPS verileri neyi işaret ediyor?

George Russell Daha fazlası
George Russell
Russell: "Macaristan'da önemli bir fırsatı kaçırdık"

Russell: "Macaristan'da önemli bir fırsatı kaçırdık"

Formula 1
Macaristan GP

Russell: "Macaristan'da önemli bir fırsatı kaçırdık" Russell: "Macaristan'da önemli bir fırsatı kaçırdık"

Russell: "Şu anda McLaren ile benzer tempodayız"

Russell: "Şu anda McLaren ile benzer tempodayız"

Formula 1
Macaristan GP

Russell: "Şu anda McLaren ile benzer tempodayız" Russell: "Şu anda McLaren ile benzer tempodayız"

Russell: "Sıralamalarda büyük çuvalladık!"

Russell: "Sıralamalarda büyük çuvalladık!"

Formula 1
Macaristan GP

Russell: "Sıralamalarda büyük çuvalladık!" Russell: "Sıralamalarda büyük çuvalladık!"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Hamilton-Russell olayına ceza çıkmadı

Hamilton-Russell olayına ceza çıkmadı

Formula 1
Belçika GP

Hamilton-Russell olayına ceza çıkmadı Hamilton-Russell olayına ceza çıkmadı

Mercedes, Spa öncesi sidepod güncellemesi getirdi

Mercedes, Spa öncesi sidepod güncellemesi getirdi

Formula 1
Belçika GP

Mercedes, Spa öncesi sidepod güncellemesi getirdi Mercedes, Spa öncesi sidepod güncellemesi getirdi

Hamilton: "Galibiyet için yarışacağımıza inanmıyorum fakat 'asla asla' dememek lazım"

Hamilton: "Galibiyet için yarışacağımıza inanmıyorum fakat 'asla asla' dememek lazım"

Formula 1
Belçika GP

Hamilton: "Galibiyet için yarışacağımıza inanmıyorum fakat 'asla asla' dememek lazım" Hamilton: "Galibiyet için yarışacağımıza inanmıyorum fakat 'asla asla' dememek lazım"

Son Haberler

Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"

Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"

F1 Formula 1

Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık" Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"

Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"

Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"

F1 Formula 1
Belçika GP

Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor" Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"

Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"

Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"

F1 Formula 1
Belçika GP

Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel" Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"

Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"

Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"

F1 Formula 1
Belçika GP

Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük" Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol