Hamilton ve Russell, seansın ardından FIA tarafından çağırıldı

Hamilton pistin ünlü Eau Rouge-Raidillon bölümünde takım arkadaşı Russell'ın önündeydi ancak yedi kez Dünya Şampiyonu biraz daha çizgi dışında ve yavaş görünüyordu.

Tepenin zirvesine doğru Hamilton pistten çıktı ve ardından, kaçış alanından piste ayağını gazdan çeken Russell'ın biraz önünde yeniden katıldı.

Hamilton'ın bu hareketi inceleme altına alındı ve her iki pilot da seansın ardından 203 FIA Uluslararası Spor Kuralları Ek L'nin ihlal edildiği iddiasıyla ilgili olarak komiserler tarafından çağrıldı.

Söz konusu maddede şu yazıyor: "Pilotlar her zaman pisti kullanmalıdır ve haklı bir neden olmadan pisti terk edemezler."

"Şüpheye mahal vermemek için, pist sınırlarını tanımlayan beyaz çizgiler pistin bir parçası olarak kabul edilir, ancak kerbler değildir."

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bir araç herhangi bir nedenle pisti terk ederse, tekrar piste katılabilir. Ancak, bu yalnızca güvenli olduğunda ve kalıcı bir avantaj elde etmeden yapılabilir."

"Aracın hiçbir parçası pistle temas halinde değilse, pilotun pisti terk ettiğine karar verilecektir."

"Bir pilot piste enkaz getirilmesine neden olacak herhangi bir harekette bulunursa bu durum komiserlere bildirilebilir."

Mercedes ikilisi bu sezonun başlarında İspanya GP'sinin sıralama turlarının Q2 bölümünde de bir olay yaşamıştı. Hamilton ana düzlükte Russell'ı geçmeye çalışmıştı ancak Russell takım arkadaşının bunu yapmasına izin vermemişti.

Ardından W14'ler bir temas yaşadı ve karoserlerinde küçük bir hasar meydana gelirken, Hamilton çimlere taşmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Russell ve takıma 'anormal şekilde yön değiştirdikleri' için resmi bir uyarı verilmişti.

Hamilton, Belçika Grand Prix'si hafta sonunda Pazar günkü yarış için yapılan sıralama seansını dördüncü sırada tamamladı. Seansın en hızlı turunu atan Max Verstappen'in beş sıra grid cezası alması sebebiyle Ferrari pilotu Charles Leclerc yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Russell ise sekizinci sıradan start alacak.