Hamilton ve Russell, Mercedes'e galibiyet getirmek için birlikte çalışma sözü veriyor
Lewis Hamilton ve George Russell, ilk çizgiden başlayacakları Brezilya GP'de takımlarına bu sezonki ilk galibiyeti getirebilmek için, gerekiyorsa stratejilerini bölerek birlikte çalışma sözü verdiler.
Dün gerçekleştirilen Sprint yarışında Russell, lider Max Verstappen'i geçerek zafere ulaşmıştı. Russell bu sayede bugünkü ana yarışa ilk sıradan başlayacak.
Russell'a ilk çizgide katılacak isim ise takım arkadaşı Lewis Hamilton olacak. Hamilton normalde Sprint'i 3. sırada tamamlamıştı ancak 2. sırada tamamlayan Carlos Sainz'ın motor değişikliği nedeniyle 5 sıra grid cezası bulunuyor. Hamilton böylece yarışa ikinci sıradan başlayacak.
Mercedes pilotlarının arkasında Verstappen ve onun takım arkadaşı Sergio Perez olacak. Bu isimler de Sainz'ın gerilemesi sayesinde birer sıra kazandılar.
Mercedes, 2021 Suudi Arabistan'dan sonra ilk defa bir yarışa ilk çizgiden başlayacak. Takım bu sonucu, bu sezonki ilk yarış zaferine çevirmek istiyor.
Russell, "Yarış için kesinlikle çok heyecanlı olacağız. Lewis ile birlikte gridde ilk çizgiden başlayacağımız için stratejik açıdan bazı seçeneklerimiz olacak."
"Takım olarak galibiyete ulaşabilmemiz için birlikte çalışacağımızı ve ikimizden birisinin farklı bir şey yapacağını düşünüyorum." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Hamilton, Mercedes'in Sprint'teki performansının şaşırtıcı olduğunu kabul etti ancak bu sonuçla, yarış için iyi bir pozisyonda olduklarını söyledi.
Hamilton, "Takım olarak birlikte çalışacağız. Takım için bunu yapacağız. Takım için bu sonucu almalıyız. Bu (galibiyet), inanılmaz şekilde özel olur." dedi.
Mercedes bu sezon sonuncusu Meksika'da olmak üzere birkaç kez galibiyete yaklaştı ancak sonunda hiç kazanamadı. Meksika'da Mercedes, performans olarak Red Bull'la mücadele edebildi ancak sert lastiklerle performans pek iyi değildi.
Russell, takım emri uygulanması ihtimalini reddetti ancak kazanmaları için gereken stratejik çalışmaları yapacaklarını söyledi.
Russell, "Meksika'da her ikimiz de aynı stratejiyi uyguladık ve sonunda bu, her ikimizi de etkiledi. Şu anda burada otururken, doğru stratejinin ne olacağını muhtemelen bilemeyiz."
"Birbirimizle tabii ki adil bir şekilde mücadele edeceğiz. Tüm fırsatları değerlendirmek için, yarışta stratejilerimizi muhtemelen böleceğimizden eminim."
"Umarım ikimizden birisi yarıştan mutlu ayrılır. Ancak her ikimiz de, son deneyimlerimize göre, stratejilerin ayrılması gerektiğinin farkındayız." dedi.
Hamilton ise, "Tabii ki dikkatli ve temiz bir şekilde süreceğiz. Her zaman işin özünde, aklımızın bir ucunda, takım için sonuca ulaşmak zorunda olduğumuzu bilmeliyiz."
"Ancak bireysel olarak da en iyi sonucu almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
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