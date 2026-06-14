Hamilton ve Russell, İspanya GP stratejileri konusunda endişeli

Barselona-Katalonya Pisti'nde hafta sonu boyunca etkili olan yüksek sıcaklıklar ve pistin hızlı yapısı, pilotların lastiklerde aşırı aşınma yaşamasına neden oldu.

Cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında yapılan uzun sürüş simülasyonlarında, özellikle orta hamur lastiklerin yalnızca birkaç tur içinde ciddi performans kaybı yaşadığı görüldü.

Sıralama turlarında pole pozisyonu kazanan George Russell, yarış stratejisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Sanırım yarış, tek pit stoptansa çok üç pit stopa daha yakın olacak."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Tek pit stop kesinlikle mümkün görünmüyor. Hangi lastiğin en iyi olduğu da net değil; burada pist yüzeyi oldukça ilginç, üç hamur da birbirine çok yakın görünüyor. Geçen yıl da durum böyleydi. Çok fazla çeşitlilik olacak ama farklı lastiklerin çok büyük fark yaratacağını düşünmüyorum."

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise Ferrari'nin beklentilerinin çok üzerinde lastik aşınması yaşadıklarını söyledi. "Beklediğimizden iki kat fazla aşınma yaşadık."

"Yarışta bu durumun iyileşip iyileşmeyeceğini görmek ilginç olacak ama evet, en az iki pit stop olacak gibi görünüyor."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images