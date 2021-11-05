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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Hamilton ve Raikkonen kınama aldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, pist sınırı kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kınama aldılar.

Hamilton ve Raikkonen kınama aldı

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk antrenman seansının başlarında ilk viraja gelirken lastiklerini kilitledi ve ardından virajı keserek 3. viraj girişinde piste geri döndü.

Pistteki toz nedeniyle yavaşlayamadığını söyleyen Hamilton, piste dönüşünde 3. virajdaki turuncu dubanın solundan dönmedi. Yarış öncesi notlarda Michael Masi, birinci virajı kesen pilotların 3. virajdaki dubanın solundan dönmeleri gerektiğini belirtmişti.

Aynı şeyi Alfa Romeo Kimi Raikkonen de yaptı. Bu sebeple her iki pilot da hakemler tarafından incelemeye alındılar.

İki pilotla yapılan görüşmeler ve kayıtların incelenmesinin ardından hakemler, her iki pilota da kınama verdiler.

Bu, iki pilotun da bu yılki ilk kınama cezası oldu. Sürücüler yıl boyunca üç kez kınama cezası alırsa, 10 sıra grid cezası alıyorlar.

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