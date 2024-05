Hamilton ve Newey'nin kararları birbirini etkilemiş olabilir mi?

Hamilton, Şubat ayında uzun süredir Mercedes pilotu olan Ferrari'ye katılmak üzere bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladıktan sonra geçen hafta sıra Newey'e geldi.

Red Bull'da 19 sezon, 12 şampiyonluk ve muhtemelen iki şampiyonluk daha yaşadıktan sonra, tasarım gurusu önümüzdeki yılın başlarında takımdan ayrılacak.

İddialara göre 65 yaşındaki Britanyalı'nın bir sonraki hamlesi İtalya olacak ve Hamilton ile Ferrari'de bir araya gelecek.

Eğer bu doğruysa, asıl soru şu: Hamilton, Mercedes'ten ayrılma yönündeki şok kararını vermeden önce bunu biliyor muydu?

Eski F1 pilotu Davidson Sky Sports'a verdiği demeçte, Hamilton'ın Ferrari ile imza atma sürecinde Newey'in katılabileceğine dair bir 'fikri' olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Olabilir."

"Belki de Lewis'in Ferrari'ye sürpriz bir şekilde geçmesini tetikleyen nedenlerden biri de budur."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspects the car of Charles Leclerc, Ferrari on the grid

Fotoğraf: Red Bull Content Pool