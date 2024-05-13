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Formula 1

Hamilton ve Newey'nin kararları birbirini etkilemiş olabilir mi?

Adrian Newey'nin gelecek sezon Red Bull'dan ayrılıp Maranello'ya gideceği söylentileri üzerine Anthony Davidson bunun Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişini 'tetiklemiş olabileceğini' söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton, Şubat ayında uzun süredir Mercedes pilotu olan Ferrari'ye katılmak üzere bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladıktan sonra geçen hafta sıra Newey'e geldi.

Red Bull'da 19 sezon, 12 şampiyonluk ve muhtemelen iki şampiyonluk daha yaşadıktan sonra, tasarım gurusu önümüzdeki yılın başlarında takımdan ayrılacak.

İddialara göre 65 yaşındaki Britanyalı'nın bir sonraki hamlesi İtalya olacak ve Hamilton ile Ferrari'de bir araya gelecek.

Eğer bu doğruysa, asıl soru şu: Hamilton, Mercedes'ten ayrılma yönündeki şok kararını vermeden önce bunu biliyor muydu?

Eski F1 pilotu Davidson Sky Sports'a verdiği demeçte, Hamilton'ın Ferrari ile imza atma sürecinde Newey'in katılabileceğine dair bir 'fikri' olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Olabilir."

"Belki de Lewis'in Ferrari'ye sürpriz bir şekilde geçmesini tetikleyen nedenlerden biri de budur."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspects the car of Charles Leclerc, Ferrari on the grid

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspects the car of Charles Leclerc, Ferrari on the grid

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Mercedes'in Lewis için masada bir yıllık anlaşma ve bir opsiyonu vardı ve Lewis sözleşmenin opsiyon aşamasında olduğu Ferrari'ye geçti."

"Acaba Lewis, Adrian'ın Red Bull'dan ayrılacağını biliyor muydu? Ya da tam tersi olabilir mi? Bu tıpkı yumurta ve tavuk hikayesi gibi."

"Ama bence ilk hamleyi Lewis yaptı. Sonra Adrian da ayrılmak ve başka bir yere gitmek için doğru zamanın geldiğini hissetti."

Miami'de Newey ile çalışma ihtimali sorulduğunda Hamilton bunu 'çok istediğini' söyledi.

"Adrian'ın harika bir kariyeri var. Ekiplerle iletişim kurma ve sahip olduğu bilgi birikimi konusunda harika bir iş çıkardı. Bence takıma harika bir katkı sağlar."

"Bence zaten harika bir takımları var. Şimdiden büyük ilerleme kaydediyorlar, ileriye doğru adımlar atıyorlar; araçları bu yıl daha hızlı. Ama evet, onunla çalışmak bir ayrıcalık olurdu.

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