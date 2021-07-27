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Formula 1 Haberler

Hamilton ve Mercedes, sporda çeşitliliği artırmak için ortak bir vakıf kuracak

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Lewis Hamilton ve takımı Mercedes, motor sporlarında çeşitliliği artırmak için ortak bir vakıf kuracaklarını duyurdu.

Hamilton ve Mercedes, sporda çeşitliliği artırmak için ortak bir vakıf kuracak

Aylar boyunca süren çalışmaların sonucunda Hamilton Komisyonu’nun raporunun yayınlanması ardından yeni kurulan ‘Ignite’ vakfı, motor sporları endüstrisindeki çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmak için çalışacak.

Vakfı, Hamilton ve Mercedes ortak olarak finanse edecek ve kuruluş, Hamilton’ın kişisel vakfı Mission 44 ile yakından çalışacak.

Yeni vakıf hakkında konuşan Hamilton, “Mercedes uzun zamandır motor sporları endüstrindeki çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırma isteğime destek oluyor.”

“Ignite sayesinde resmi olarak bu konuda birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıyım.”

“İş gücündeki çeşitlilik daha fazla başarı getiriyor ve aynı zamanda, her endüstri için doğru yaklaşım bu olmalı.”

"Hamilton Komisyonu'nun raporu çalışmalarımıza başlamak için bize harika bir temel sağladı ve Ignite'ın motor sporlarında gerçek, somut bir değişime yol açacağından eminim."

"15 yıl boyunca, Formula 1'deki birkaç siyahi çalışandan biriydim ve Mercedes ile olan çalışmamın bunu olumlu yönde değiştirecek olmasından gurur duyuyorum.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Mercedes patronu Toto Wolff şunları ekledi: "Bugün sonunda, Ignite vakfı için planlarımız hakkında konuşabileceğimiz için mutluyum.

"Yılın başında, Lewis ile ortak bir proje yapmayı planladığımızı açıkladığımızdan beri, hedeflerimizi ve vizyonumuzu geliştirmek için arka planda çok sayıda çalışma ve görüşme yapıldı."

“Motor sporlarını herkese açarak daha çeşitli ve kapsayıcı bir takım olmak, ekibimizin değerlerinin temellerinden biridir ve Mercedes-Benz'in tam desteğiyle, toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaya ve gelecek nesillerin erişebileceği bir platform oluşturmaya kararlıyız."

"Ignite, ekibimizin kendi Accelerate 25 programına katkı sağlayacak ve bu platformlar aracılığıyla, hem ekibimizde hem de motor sporları endüstrisinde azınlık gruplardan çok daha fazla yetenek ve çalışan görmeyi umuyoruz."

Ignite birçok proje üzerinde çalışacak ve siyah öğrencileri, STEM konularına teşvik edecek. Ayrıca, motor sporlarında kariyer yapmak isteyen ancak yeterli imkanlara sahip olmayan yetenekli ve motive olmuş öğrencilere finansal destek sunacak.

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