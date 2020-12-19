Hamilton ve Mercedes şampiyonluk kupasını aldı, Tsunoda yılın çaylağı oldu

FIA Ödül Töreni geleneksel olarak motor sporları sezonunun sonunu işaret ediyor.

Cenevre'deki törende FIA ​​Başkanı Jean Todt hazır bulunmasına rağmen ilk kez bir FIA ​​Gala'sı sanal formatta gerçekleşti.

Törendeki iletişimler sanal olarak gerçekleşti. Ancak bu, Jean Todt'un bu yıl yedinci dünya şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton'ın olağanüstü başarısını kutlamasını engellemedi.

FIA President Special Award: Lewis Hamilton Fotoğraf: Jean Todt

Mercedes sürücüsü kupasını Brackley'deki takım fabrikasında aldı. Hamilton "Yılın Kişiliği" seçilerek ikinci bir ödül daha aldı.

Diğer yanda Mercedes takımı da, arka arkaya yedinci takımlar şampiyonluğunu kazanmıştı. Alman üretici, şampiyonluk kupasını dün Toto Wolff ile aldı.

Valtteri Bottas ve Max Verstappen, sezonu ikinci ile üçüncü sıralarda tamamlamışlardı. İkili Monaco Otomobil Kulübü'ne gelerek kupalarını buradan aldılar.

Verstappen ödülünü almaya kendi Honda aracıyla geldi.

Gelecek yıl AlphaTauri ile Formula 1'de çıkış yapacak olan Japon Yuki Tsunoda, 2020'deki zorlu yılda "Yılın Çaylağı" ödülünün sahibi oldu. Son iki yılda bu ödül Charles Leclerc ve Alex Albon'a verilmişti.

FIA Jean Todt Özel Ödülü Bahreyn Grand Prix'si hakemlerine ve Romain Grosjean'a yapılan acil yardımdan ötürü Dr. Ian Roberts ve şoför Alan van der Merwe'den oluşan tıbbi ekibi verildi.

Ayrıca bu ödül Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'e de verildi. Hamilton ödül törenine video konferans yoluyla katıldı. Schumacher'in ödülünü ise ödül törenine gelen Michael'ın eşi Corinna aldı.

Kimi Raikkonen de gecede ödül aldı. Fin pilotun Portekiz Grand Prix'sindeki inanılmaz startı, taraftarların katıldığı oylamanın ardından "Yılın Aksiyonu" seçildi.

FIA töreninde Formula 2 ve Formula 3 şampiyonları Mick Schumacher ile Oscar Piastri şampiyonluk kupalarına kavuştular.

Dünya Ralli Şampiyonu Sebastien Ogier ve Julien Ingrassia, Dünya Rallikros Şampiyonu Johan Kristoffersson ve Formula E Şampiyonu Antonio Felix da Costa da da gecede şampiyonluk kupalarını aldılar.

Son olarak WEC şampiyonu Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose-Maria Lopez de gecede ödül aldılar.

2021 FIA ​​Gala'sı 17 Aralık'ta Paris'te yapılacak.