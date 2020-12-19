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Formula 1 / Son dakika

Hamilton ve Mercedes şampiyonluk kupasını aldı, Tsunoda yılın çaylağı oldu

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Hamilton ve Mercedes şampiyonluk kupasını aldı, Tsunoda yılın çaylağı oldu
Ekleyen:
, Editör

Yuki Tsunoda'nın Yılın Çaylağı olarak seçildiği 2020 FIA Ödül Töreni'nde Lewis Hamilton ve Mercedes yedinci şampiyonluklarını aldılar.

FIA Ödül Töreni geleneksel olarak motor sporları sezonunun sonunu işaret ediyor. 

Cenevre'deki törende FIA ​​Başkanı Jean Todt hazır bulunmasına rağmen ilk kez bir FIA ​​Gala'sı sanal formatta gerçekleşti.

Törendeki iletişimler sanal olarak gerçekleşti. Ancak bu, Jean Todt'un bu yıl yedinci dünya şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton'ın olağanüstü başarısını kutlamasını engellemedi. 

FIA President Special Award: Lewis Hamilton

FIA President Special Award: Lewis Hamilton

Fotoğraf: Jean Todt

Mercedes sürücüsü kupasını Brackley'deki takım fabrikasında aldı. Hamilton "Yılın Kişiliği" seçilerek ikinci bir ödül daha aldı.

Diğer yanda Mercedes takımı da, arka arkaya yedinci takımlar şampiyonluğunu kazanmıştı. Alman üretici, şampiyonluk kupasını dün Toto Wolff ile aldı.

Valtteri Bottas ve Max Verstappen, sezonu ikinci ile üçüncü sıralarda tamamlamışlardı. İkili Monaco Otomobil Kulübü'ne gelerek kupalarını buradan aldılar.

Verstappen ödülünü almaya kendi Honda aracıyla geldi.

 

Gelecek yıl AlphaTauri ile Formula 1'de çıkış yapacak olan Japon Yuki Tsunoda, 2020'deki zorlu yılda "Yılın Çaylağı" ödülünün sahibi oldu. Son iki yılda bu ödül Charles Leclerc ve Alex Albon'a verilmişti.

FIA Jean Todt Özel Ödülü Bahreyn Grand Prix'si hakemlerine ve Romain Grosjean'a yapılan acil yardımdan ötürü Dr. Ian Roberts ve şoför Alan van der Merwe'den oluşan tıbbi ekibi verildi.

Ayrıca bu ödül Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'e de verildi. Hamilton ödül törenine video konferans yoluyla katıldı. Schumacher'in ödülünü ise ödül törenine gelen Michael'ın eşi Corinna aldı.

 

Kimi Raikkonen de gecede ödül aldı. Fin pilotun Portekiz Grand Prix'sindeki inanılmaz startı, taraftarların katıldığı oylamanın ardından "Yılın Aksiyonu" seçildi.

FIA töreninde Formula 2 ve Formula 3 şampiyonları Mick Schumacher ile Oscar Piastri şampiyonluk kupalarına kavuştular.

Dünya Ralli Şampiyonu Sebastien Ogier ve Julien Ingrassia, Dünya Rallikros Şampiyonu Johan Kristoffersson ve Formula E Şampiyonu Antonio Felix da Costa da da gecede şampiyonluk kupalarını aldılar.

Son olarak WEC şampiyonu Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose-Maria Lopez de gecede ödül aldılar.

2021 FIA ​​Gala'sı 17 Aralık'ta Paris'te yapılacak.

Audience at the prize giving ceremony

Audience at the prize giving ceremony
1/17

Fotoğraf: FIA FIA

Audience at the prize giving ceremony

Audience at the prize giving ceremony
2/17

Fotoğraf: FIA FIA

Callum Bradshaw

Callum Bradshaw
3/17

Fotoğraf: FIA FIA

FIA F1 World Constructors Championship trophy

FIA F1 World Constructors Championship trophy
4/17

Fotoğraf: FIA FIA

Oscar Piastri

Oscar Piastri
5/17

Fotoğraf: FIA FIA

Mikail Hizal, Daniel Solis, Takuma Miyazono

Mikail Hizal, Daniel Solis, Takuma Miyazono
6/17

Fotoğraf: FIA FIA

Mick Schumacher

Mick Schumacher
7/17

Fotoğraf: FIA FIA

Jean Todt, President, FIA

Jean Todt, President, FIA
8/17

Fotoğraf: FIA FIA

FIA Prize Giving ceremony cars line-up

FIA Prize Giving ceremony cars line-up
9/17

Fotoğraf: FIA FIA

FIA President Special Award: Michael Schumacher, Lewis Hamilton

FIA President Special Award: Michael Schumacher, Lewis Hamilton
10/17

Fotoğraf: FIA FIA

Audience at the prize giving ceremony

Audience at the prize giving ceremony
11/17

Fotoğraf: Jean Todt

Antonio Felix Da Costa

Antonio Felix Da Costa
12/17

Fotoğraf: FIA FIA

Matteo Nannini, HWA

Matteo Nannini, HWA
13/17

Fotoğraf: Sebastiaan Rozendaal / Dutch Photo Agency

FIA President Special Award: Bahraini marshals and FIA Medical Intervention Team

FIA President Special Award: Bahraini marshals and FIA Medical Intervention Team
14/17

Fotoğraf: FIA FIA

Wood Brothers

Wood Brothers
15/17

Fotoğraf: FIA FIA

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda
16/17

Fotoğraf: FIA FIA

Audience at the prize giving ceremony

Audience at the prize giving ceremony
17/17

Fotoğraf: FIA FIA

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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