Hamilton ve Mercedes şampiyonluk kupasını aldı, Tsunoda yılın çaylağı oldu
Yuki Tsunoda'nın Yılın Çaylağı olarak seçildiği 2020 FIA Ödül Töreni'nde Lewis Hamilton ve Mercedes yedinci şampiyonluklarını aldılar.
FIA Ödül Töreni geleneksel olarak motor sporları sezonunun sonunu işaret ediyor.
Cenevre'deki törende FIA Başkanı Jean Todt hazır bulunmasına rağmen ilk kez bir FIA Gala'sı sanal formatta gerçekleşti.
Törendeki iletişimler sanal olarak gerçekleşti. Ancak bu, Jean Todt'un bu yıl yedinci dünya şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton'ın olağanüstü başarısını kutlamasını engellemedi.
FIA President Special Award: Lewis Hamilton
Fotoğraf: Jean Todt
Mercedes sürücüsü kupasını Brackley'deki takım fabrikasında aldı. Hamilton "Yılın Kişiliği" seçilerek ikinci bir ödül daha aldı.
Diğer yanda Mercedes takımı da, arka arkaya yedinci takımlar şampiyonluğunu kazanmıştı. Alman üretici, şampiyonluk kupasını dün Toto Wolff ile aldı.
Valtteri Bottas ve Max Verstappen, sezonu ikinci ile üçüncü sıralarda tamamlamışlardı. İkili Monaco Otomobil Kulübü'ne gelerek kupalarını buradan aldılar.
Verstappen ödülünü almaya kendi Honda aracıyla geldi.
Gelecek yıl AlphaTauri ile Formula 1'de çıkış yapacak olan Japon Yuki Tsunoda, 2020'deki zorlu yılda "Yılın Çaylağı" ödülünün sahibi oldu. Son iki yılda bu ödül Charles Leclerc ve Alex Albon'a verilmişti.
FIA Jean Todt Özel Ödülü Bahreyn Grand Prix'si hakemlerine ve Romain Grosjean'a yapılan acil yardımdan ötürü Dr. Ian Roberts ve şoför Alan van der Merwe'den oluşan tıbbi ekibi verildi.
Ayrıca bu ödül Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'e de verildi. Hamilton ödül törenine video konferans yoluyla katıldı. Schumacher'in ödülünü ise ödül törenine gelen Michael'ın eşi Corinna aldı.
Kimi Raikkonen de gecede ödül aldı. Fin pilotun Portekiz Grand Prix'sindeki inanılmaz startı, taraftarların katıldığı oylamanın ardından "Yılın Aksiyonu" seçildi.
FIA töreninde Formula 2 ve Formula 3 şampiyonları Mick Schumacher ile Oscar Piastri şampiyonluk kupalarına kavuştular.
Dünya Ralli Şampiyonu Sebastien Ogier ve Julien Ingrassia, Dünya Rallikros Şampiyonu Johan Kristoffersson ve Formula E Şampiyonu Antonio Felix da Costa da da gecede şampiyonluk kupalarını aldılar.
Son olarak WEC şampiyonu Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose-Maria Lopez de gecede ödül aldılar.
2021 FIA Gala'sı 17 Aralık'ta Paris'te yapılacak.
Audience at the prize giving ceremony
Fotoğraf: FIA FIA
Audience at the prize giving ceremony
Fotoğraf: FIA FIA
Callum Bradshaw
Fotoğraf: FIA FIA
FIA F1 World Constructors Championship trophy
Fotoğraf: FIA FIA
Oscar Piastri
Fotoğraf: FIA FIA
Mikail Hizal, Daniel Solis, Takuma Miyazono
Fotoğraf: FIA FIA
Mick Schumacher
Fotoğraf: FIA FIA
Jean Todt, President, FIA
Fotoğraf: FIA FIA
FIA Prize Giving ceremony cars line-up
Fotoğraf: FIA FIA
FIA President Special Award: Michael Schumacher, Lewis Hamilton
Fotoğraf: FIA FIA
Audience at the prize giving ceremony
Fotoğraf: Jean Todt
Antonio Felix Da Costa
Fotoğraf: FIA FIA
Matteo Nannini, HWA
Fotoğraf: Sebastiaan Rozendaal / Dutch Photo Agency
FIA President Special Award: Bahraini marshals and FIA Medical Intervention Team
Fotoğraf: FIA FIA
Wood Brothers
Fotoğraf: FIA FIA
Yuki Tsunoda
Fotoğraf: FIA FIA
Audience at the prize giving ceremony
Fotoğraf: FIA FIA
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül