Hamilton ve Mercedes şampiyonluk kupasını aldı, Albon yılın çaylağı oldu
Alex Albon, FIA tarafından yılın çaylağı seçilirken, 2019 F1 şampiyonları Mercedes ve Lewis Hamilton şampiyonluk kupalarını aldılar.
FIA'nın geleneksel yıl sonu ödül töreni, geçtiğimiz cuma günü Paris'te gerçekleşti ve yıl boyunca FIA'nın çeşitli şampiyonalarında ödül alan isimler kupalarına kavuştular.
Formula 1'de dünya şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton, gecenin şık isimlerinden biriydi ve 2019 pilotlar şampiyonluğu kupasını aldı.
Ayrıca Mercedes de 2019 takımlar şampiyonluğu kupasını aldı.
Lewis Hamilton, FIA F1 Dünya Şampiyonu
Fotoğraf: FIA
Gecede Valtteri Bottas ve Max Verstappen ikincilik ile üçüncülük kupalarını aldılar.
Bu yıl Antonio Giovinazzi, George Russell ve Lando Norris'e karşı yılın çaylağı olmak için mücadele eden Alex Albon, FIA tarafından 2019 yılının çaylağı seçildi.
Genç sürücü gecede ödül alan bir başka isimdi.
Alex Albon, FIA Yılın Çaylağı
Fotoğraf: FIA
Öte yandan Verstappen'in Silverstone'da Leclerc'e yaptığı geçiş hamlesi, "FIA Yılın Aksiyonu" ödülüne layık görüldü.
Verstappen gecede bu ödülü de aldı.
Max Verstappen, FIA Yılın Aksiyonu
Fotoğraf: FIA
Gecede WEC şampiyonları Fernando Alonso, Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima şampiyonluk kupasını aldılar.
Ayrıca Formula E'de şampiyon olan Jean Eric Vergne'e ek olarak, Dünya Ralli Şampiyonu Ott Tanak ve Dünya Rallikros şampiyonu Timmy Hansende ödül aldı.
Fernando Alonso, Sébastien Beumi, Kazuki Nakajima
Fotoğraf: FIA FIA
Jean-Eric Vergne, FIA Formula E Şampionu
Fotoğraf: FIA FIA
Ott Tänak ve Martin Järveoja
Fotoğraf: FIA FIA
Timmy Hansen, FIA Dünya RX Şampiyonu
Fotoğraf: FIA FIA
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Hamilton ve Mercedes şampiyonluk kupasını aldı, Albon yılın çaylağı oldu
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