Hamilton ve Mercedes şampiyonluk kupasını aldı, Albon yılın çaylağı oldu

FIA'nın geleneksel yıl sonu ödül töreni, geçtiğimiz cuma günü Paris'te gerçekleşti ve yıl boyunca FIA'nın çeşitli şampiyonalarında ödül alan isimler kupalarına kavuştular.

Formula 1'de dünya şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton, gecenin şık isimlerinden biriydi ve 2019 pilotlar şampiyonluğu kupasını aldı.

Ayrıca Mercedes de 2019 takımlar şampiyonluğu kupasını aldı.

Lewis Hamilton, FIA F1 Dünya Şampiyonu Fotoğraf: FIA

Gecede Valtteri Bottas ve Max Verstappen ikincilik ile üçüncülük kupalarını aldılar.

Bu yıl Antonio Giovinazzi, George Russell ve Lando Norris'e karşı yılın çaylağı olmak için mücadele eden Alex Albon, FIA tarafından 2019 yılının çaylağı seçildi.

Genç sürücü gecede ödül alan bir başka isimdi.

Alex Albon, FIA Yılın Çaylağı Fotoğraf: FIA

Öte yandan Verstappen'in Silverstone'da Leclerc'e yaptığı geçiş hamlesi, "FIA Yılın Aksiyonu" ödülüne layık görüldü.

Verstappen gecede bu ödülü de aldı.

Max Verstappen, FIA Yılın Aksiyonu Fotoğraf: FIA

Gecede WEC şampiyonları Fernando Alonso, Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima şampiyonluk kupasını aldılar.

Ayrıca Formula E'de şampiyon olan Jean Eric Vergne'e ek olarak, Dünya Ralli Şampiyonu Ott Tanak ve Dünya Rallikros şampiyonu Timmy Hansende ödül aldı.