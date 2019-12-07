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Formula 1 / Son dakika

Hamilton ve Mercedes şampiyonluk kupasını aldı, Albon yılın çaylağı oldu

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Hamilton ve Mercedes şampiyonluk kupasını aldı, Albon yılın çaylağı oldu
Ekleyen:
, Editör
7 Ara 2019 07:11

Alex Albon, FIA tarafından yılın çaylağı seçilirken, 2019 F1 şampiyonları Mercedes ve Lewis Hamilton şampiyonluk kupalarını aldılar.

FIA'nın geleneksel yıl sonu ödül töreni, geçtiğimiz cuma günü Paris'te gerçekleşti ve yıl boyunca FIA'nın çeşitli şampiyonalarında ödül alan isimler kupalarına kavuştular.

Formula 1'de dünya şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton, gecenin şık isimlerinden biriydi ve 2019 pilotlar şampiyonluğu kupasını aldı.

Ayrıca Mercedes de 2019 takımlar şampiyonluğu kupasını aldı.

Lewis Hamilton, FIA F1 Dünya Şampiyonu

Lewis Hamilton, FIA F1 Dünya Şampiyonu

Fotoğraf: FIA

Gecede Valtteri Bottas ve Max Verstappen ikincilik ile üçüncülük kupalarını aldılar.

Bu yıl Antonio Giovinazzi, George Russell ve Lando Norris'e karşı yılın çaylağı olmak için mücadele eden Alex Albon, FIA tarafından 2019 yılının çaylağı seçildi. 

Genç sürücü gecede ödül alan bir başka isimdi.

Alex Albon, FIA Yılın Çaylağı

Alex Albon, FIA Yılın Çaylağı

Fotoğraf: FIA

Öte yandan Verstappen'in Silverstone'da Leclerc'e yaptığı geçiş hamlesi, "FIA Yılın Aksiyonu" ödülüne layık görüldü.

Verstappen gecede bu ödülü de aldı.

Max Verstappen, FIA Yılın Aksiyonu

Max Verstappen, FIA Yılın Aksiyonu

Fotoğraf: FIA

Gecede WEC şampiyonları Fernando Alonso, Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima şampiyonluk kupasını aldılar.

Ayrıca Formula E'de şampiyon olan Jean Eric Vergne'e ek olarak, Dünya Ralli Şampiyonu Ott Tanak ve Dünya Rallikros şampiyonu Timmy Hansende ödül aldı.

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Liste

Fernando Alonso, Sébastien Beumi, Kazuki Nakajima

Fernando Alonso, Sébastien Beumi, Kazuki Nakajima
1/4

Fotoğraf: FIA FIA

Jean-Eric Vergne, FIA Formula E Şampionu

Jean-Eric Vergne, FIA Formula E Şampionu
2/4

Fotoğraf: FIA FIA

Ott Tänak ve Martin Järveoja

Ott Tänak ve Martin Järveoja
3/4

Fotoğraf: FIA FIA

Timmy Hansen, FIA Dünya RX Şampiyonu

Timmy Hansen, FIA Dünya RX Şampiyonu
4/4

Fotoğraf: FIA FIA

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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