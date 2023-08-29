Hamilton ve Mercedes neden henüz yeni anlaşma imzalamadı?
İngiliz basınına göre Lewis Hamilton ve Mercedes arasındaki görüşmelerde sona gelindi fakat birkaç konuda henüz orta yol bulunamadı.
Lewis Hamilton'ın anlaşması bu yıl sonunda bitecek ve iki taraf da birbiriyle yola devam etmek istemesine rağmen henüz resmi bir anlaşma imzalanmadı.
Anlaşmanın Britanya'da resmileşeceği söylenmişti fakat böyle bir şey olmadı ve henüz yeni bir haber yok.
Geçen hafta Zandvoort'ta konuşan Hamilton, kontratıyla ilgili herhangi bir haber olup olmadığı sorulduğunda "Hayır." demekle yetinmişti.
The Sun gazetesinin haberine göre tarafların anlaşmaya vardığı noktalardan birisi maaş.
İngiliz pilotun yeni anlaşmayla yıllık 50 milyon pound civarında maaş aması bekleniyor.
Bu, Hamilton'ı F1 maaş listesinde Max Verstappen'in önünde zirveye taşıyacak. Elbette sözleşmelerde yarış ya da şampiyonluk gibi başarılarda verilecek bonuslar yer alıyor.
Aynı habere göre Hamilton'ın yeni sözleşmesinin süresi iki yıllık olacak. Fakat tarafların anlaşmadığı birkaç nokta mevcut.
Bunlardan ilki, Hamilton'ın Mercedes'in sponsorları için sözleşmeye bağlı olarak ne kadar hazır olması gerektiği.
Görünüşe bakılırsa Hamilton, sponsor etkinliklerine eskisi kadar katılmak istemiyor ve henüz bu konuda bir anlaşmaya varılabilmiş değil.
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