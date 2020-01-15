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Formula 1 / Son dakika

Hamilton ve Mercedes, Laureus Ödülleri'ne aday gösterildi

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Hamilton ve Mercedes, Laureus Ödülleri'ne aday gösterildi
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Oca 2020 19:04

Lewis Hamilton ve Mercedes geçen yılki başarılarının ardından 2020 Laureus Dünya Spor Ödülleri'ndeki adaylar arasında yer aldılar.

Hamilton, 2019'da altıncı Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanmış ve tarihin en çok şampiyon olan iki isminden birisi haline gelmişti.

Diğer tarafta Mercedes, arka arkaya altıncı şampiyonluğunu yakaladı ve iki şampiyonada birden arka arkaya altıncı şampiyonluğunu yakalayarak bu alanda rekor kırdı.

Bu başarıların ardından hem Mercedes hem de Lewis Hamilton, Laureus Ödülleri'nde aday gösterildi.

Hamilton "Yılın Sporcusu" alanında aday gösterilirken, burada karşısında Eliud Kipchoge, Lionel Messi, Marc Marquez, Tiger Woods ve Rafael Nadal yer alacak.

Diğer tarafta Mercedes "Yılın Takımı" kategorisinde aday gösterildi. Burada karşısında Liverpool FC, Güney Afrika Rugby Union, İspanya basketbol takımı, Toronto Raptors ve Amerika kadın futbol takımı olacak.

Ödülleri kazananlar 17 Şubat'ta Berlin'de belli olacak.

 

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Editör Roy Rijsdijk

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