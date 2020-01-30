Hamilton: "Henüz Mercedes'le sözleşme görüşmesi yapmadım"

Son dünya şampiyonu takım, bu sene art arda yedinci çifte şampiyonluğunu hedefliyor. Ancak bazı iddialar, takımın sürücü kadrosunun ve geleceğinin kesin olmadığı yönünde.

Son günlerde Hamilton ile Mercedes arasındaki sözleşme görüşmelerinin para konusu yüzünden durduğu ve İngiliz sürücünün Ferrari’ye geçebileceği yönünde bazı iddialar da var.

Ancak Instagram’da yaptığı bir paylaşımda Hamilton, bu iddiaları reddetti ve Mercedes takım patronu Toto Wolff ile sözleşme görüşmelerine henüz başlamadıklarını belirtti.

Hamilton, “Toto ve ben, henüz sözleşme konusunda konuşmadık bile. Şu anda hiçbir görüşme yok, gazeteler hikayeler uyduruyor.” ifadelerini kullandı.

Hamilton hakkındaki iddialar, Mercedes’in uzun süreli olarak spordaki geleceğini henüz garanti altına almaması sebebiyle ortaya çıkmıştı.

Kısa bir süre önce Daimler CEO’su Ola Kaellenius da takımın F1’den çekilmeye hazırlandığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

F1, 2021’de bütçe sınırı ve yeni kurallarla beraber yeni bir döneme girerken, Mercedes’in spordaki geleceğini değerlendirdiği biliniyor. Ancak mevcut Concorde Anlaşması’nın bu senenin ardından sona ermesiyle beraber bu durum diğer takımlar için de aynı.

Takım patronu Wolff geçen senenin sonunda yaptığı açıklamada, tüm göstergelerin takımın devam edeceğini gösterdiğini, ancak herhangi bir sözleşme imzalamadan hiçbir şeyin kesin olmayacağını belirtmişti.

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Wolff, “Her şey, sporda kalacağımızı işaret ediyor. Ancak bu kesin değil.”

“Yeni Concorde Anlaşması’nı tartışıyoruz. Bununla bağlantılı olarak ve bundan bağımsız olarak aracın gelişimini ve spor üzerindeki etkisini tartışıyoruz.” demişti.

Autocar’ın iddiasına göre Mercedes, takımı Aston Martin’e satabilir ancak motor tedarikçisi olarak sporda kalabilir. Çünkü McLaren, Racing Point ve Williams ile uzun vadeli anlaşmalar var.

Ancak bu senaryo da Wolff tarafından reddedildi. Wolff, fabrika takımı olmadan F1’de yer almanın Mercedes için hiçbir anlamı olmayacağını söyledi.

“Kendimiz de dahil olmak üzere motor tedarik ettiğimiz dört takım var. Ya hamilesinizdir ya da değilsinizdir, yarı hamile olamazsınız. Yani ya bu platformda yer alırız ya da almayız.”

“Ancak ayrılırsak, bunun sonuçlardan biri motor tedariğini durdurmak olur.”