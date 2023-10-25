Hamilton ve Leclerc’in diskalifiyesine sebep olan kuralı başka pilotlar da ihlal etmiş olabilir mi?

Austin’deki yarışın ardından FIA, yarışı ilk dört sırada bitiren takımlardan birer aracın taban tahta tabakasını inceledi.

Seçilen dört araçtan ikisinde taban tahta plakasının aşırı seviyede aşındığı tespit edildi. İncelemenin sonucunda yarışı ikinci bitiren Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve yarışı altıncı bitiren Ferrari pilotu Charles Leclerc diskalifiye edildi.

Her yarış sonrası değerlendirmelerini paylaşan gazeteci Peter Windsor, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede Leclerc ve Hamilton’un tabanlarındaki ileri seviyedeki aşınmanın araçların yakıttan dolayı ağır olduğu yarışın ilk bölümünden kaynaklanabileceğini söyledi.

Eskiden Formula 1 takım patronluğu da yapmış olan Windsor, düşüncelerini şöyle açıkladı: “Öncelikle herkes hata yapabilir.”

“Ama şartlar herkes için aynı. Sprint haftasının yoğunluğu, pistteki tümsekler, rüzgar veya diğer şeyler. Bunlar asla bahane olamaz.”

“Tüm bu yarış şartlarında önemli olduğunu düşündüğüm bir şeyin altını çizmek istiyorum. Araçların yakıtla dolu olduğu yani en ağır oldukları, taban plakasına hasar vermeye en fazla yatkın oldukları, ilk pit stopa girene kadar geçen süre.”

“Eğer taban plakası hasarını yasal sınırın altında tutmayı planlıyorsanız, yarışın ilk bölümü sizin için çok önemlidir.”

“Charles Leclerc ve Daniel Ricciardo ilk lastik setiyle tam 23 tur attı.”

“Lewis Hamilton da aynı şekilde. İki pit stop stratejisinde olmasına rağmen ilk set lastiğini 20 tur boyunca kullandı.”

“Aynı lastikle Lance Stroll 20, Nico Hulkenberg 19, aracının tabanı hasar alan Fernando Alonso 19, Pierre Gasly 18, ve makul seviyelere yaklaşıyoruz, Lando Norris ve Carlos Sainz 17 tur attılar.”

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Rakiplerine göre daha erken pite girmeyi tercih eden Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez, 17. turun sonunda ilk pit stoplarını tamamlamışlardı

Red Bull’un erken pite girmesini taban plakası ile ilgili olduğunu söyleyen Windsor, durumu şöyle sorguladı: “Acaba Red Bull, taban plakalarının dolu depoyla fazla aşındığını fark edip mi erken pite girdi?”

“Bence yapmaya çalıştıkları şey ilk lastik setinden bir an önce kurtulmaktı. Yarışta lastiklerin tükeneceğini bir taban sorunu çıkabileceğini ve biliyorlardı. “

“Deponun dolu olduğu, lastiklerin de ömrünün sonuna yaklaştığı yarışın ilk bölümleri taban plakasına en çok hasar alınan zaman dilimidir. Araç ağır olduğundan dolayı yüksek hızdaki ani değişimler aracı daha fazla yukarı aşağı hareket ettirecek ve taban plakasının zarar görmesine sebep olacaktır.”

“Tabanın maksimum hasarı gördüğü sırada lastikleri değiştirmeniz gerekir. Diğer yandan seçilen araçların aynı lastikle en çok tur atan araçlardan iki tanesi olması şaşırtıcı değil.”

“Bana sorarsanız bu bir tesadüf değil. Ayrıca Verstappen’in ilk lastikle yalnızca 16 tur atması Red Bull’un ne kadar iyi hazırlandığının bir göstergesi.”

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Seçilen dört aracın ikisinin testte başarısız olması akla başka araçların da aynı kuralı ihlal edip etmediği sorusunu getiriyor.

Test yapmak için çok geç olsa da Windsor, yarışın ilk bölümünde aynı lastiği uzun süre kullanan pilotların araçlarının incelenmesinin mantıklı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Uzun bir ilk bölüm atan pilotların da aynı taban problemini yaşayabileceğini ima eden Windsor, sözlerine şöyle devam etti: “Kim bilir kaç araba daha kuralı ihlal etmişti?”

“Daniel Ricciardo’nun araç tabanını test etselerdi sonuçları görmek cidden çok ilginç olurdu. Muhtemelen Ricciardo da diskalifiye edilecekti. Fernando Alonso’nun aracının tabanının tamamen parçalandığını yarış sonrası öğrendik. Aynı şekilde Lance Stroll’da yarış sonunda aşırı hızlıydı, belki de tabanındaki hasardan dolayı yere iyice yakın şekilde yarışıyordu.”

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

“Peki ya Pierre Gasly? Muhtemelen Pierre de diskalifiye edilecekti.”

“İlk dört takımdan birer araç seçip test uygulanması Formula 1’in uzun zamandır uygulanan bir prosedürü. Elbette zamandan tasarruf etmek için bu yöntemi tercih ediyorlar ancak örneklem sayısı biraz arttırılabilirdi.”

“Ama bana başka kim diskalifiye edilebilirdi diye soracak olursanız, Ricciardo ve Hulkenberg gibi yarışın ilk bölümünü uzatan pilotların sıkıntı yaşayabileceğini söyleyebilirim.”

Windsor’ın değindiği diğer nokta ise Mercedes’in çok hızlı olmasıydı. Özellikle de yarışın sonlarına doğru Hamilton’un Max Verstappen’e oldukça yaklaşması, Mercedes’in araç performansının oldukça yükseldiğini gösterdi. Hamilton’un yarışın son turlarında hızlı olmasının sebebi aşınan tabanı ile birlikte oluşan yüksek yere basma kuvveti ile alakalı olup olmadığı ise bilinmiyor.

Aşınmış taban plakasının yere basma kuvvetini arttıracağını söyleyen Windsor, düşüncelerini şöyle açıkladı: “Mercedes hem Sprint hem de pazar yarışında, özetle tüm hafta hızlı bir araçtı.”

“Ancak bu hızın sebebi aracı olması gerekenden daha fazla yere yapıştırmaları mıydı? Bu yüzden mi iyi bir yol tutuşa sahiplerdi? Tabanın aşınması ne kadar fark yaratmış olabilir?”