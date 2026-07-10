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Formula 1 Britanya GP

Ferrari, Madring'de ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Ferrari, önümüzdeki eylülde takvime ilk kez dahil olacak en yeni pist Madring'de çekim günü düzenleyerek burada tur atan ilk takım oldu.

Neşe Akkoyun
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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, Ferrari'nin resmi çekim günlerinden birini kullanarak İspanya'daki bu yeni pistte toplam 200 kilometrelik bir sürüş gerçekleştirdi.

Perşembe yapılan bu etkinlik, pistin ilk kez Formula 1 aracı tarafından yüksek hızda kullanılması açısından tesis adına tarihi bir dönüm noktası oldu.

 

Resmi bir çekim günü olduğu için Ferrari bu yılki aracı SF-26'yı kullandı.

Ancak herhangi bir haksız avantaj elde edilmesini önlemek amacıyla, takım normal yarış lastiklerinden farklı olan Pirelli gösteri lastikleriyle piste çıktı.

Günün hem takım hem de pist yönetimi açısından sorunsuz geçtiği belirtildi.

Eylül’deki büyük açılışa tesisi tamamen hazır hale getirmek için tribün ve taraftar alanlarındaki inşaat çalışmaları devam ediyor.

 

Madring pisti, 11-13 Eylül tarihleri arasında İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak. Bu yarış, Lewis Hamilton'ın Ferrari kariyerindeki ilk zaferini kazandığı Barselona-Katalunya Grand Prix'sinin ardından, F1'in bu sezon İspanya'yı ikinci ziyareti olacak.

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