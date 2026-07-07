Ferrari, Madring'de sürüş yapan ilk takım olacak
Ferrari, İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak yeni Madring pistinde bir çekim günü düzenleme izni aldı. Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, SF-26 ile piste çıkan ilk Formula 1 pilotları olacaklar.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Motorsport.com'dan Roberto Chinchero'nun haberine göre Ferrari, bu yıl ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak olan Madring pistinde bir çekim günü gerçekleştirmek için gerekli izni aldı.
Madrid'de bulunan yeni pist, bu sezon itibarıyla İspanya Grand Prix'sinin yeni evi olacak ve ilk Formula 1 yarışına 13 Eylül tarihinde ev sahipliği yapacak.
Habere göre çekimin ya çarşamba ya da perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Formula 1 kuralları gereği çekim günü kapsamında SF-26, en fazla 200 kilometre yol kat edebilecek.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Paul Foster
Ferrari'nin iki yarış pilotu Lewis Hamilton ile Charles Leclerc gün boyunca direksiyon başına dönüşümlü olarak geçecek.
Bu organizasyon sayesinde Ferrari, Madring'de piste çıkan ilk Formula 1 takımı olacak.
Böylece İtalyan ekip, rakiplerinden aylar önce pist hakkında ilk teknik verileri toplama fırsatı yakalayacak.
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