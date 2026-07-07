Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Ferrari, Madring'de sürüş yapan ilk takım olacak

Ferrari, İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak yeni Madring pistinde bir çekim günü düzenleme izni aldı. Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, SF-26 ile piste çıkan ilk Formula 1 pilotları olacaklar.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Motorsport.com'dan Roberto Chinchero'nun haberine göre Ferrari, bu yıl ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak olan Madring pistinde bir çekim günü gerçekleştirmek için gerekli izni aldı.

Madrid'de bulunan yeni pist, bu sezon itibarıyla İspanya Grand Prix'sinin yeni evi olacak ve ilk Formula 1 yarışına 13 Eylül tarihinde ev sahipliği yapacak.

Habere göre çekimin ya çarşamba ya da perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Formula 1 kuralları gereği çekim günü kapsamında SF-26, en fazla 200 kilometre yol kat edebilecek.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Paul Foster

Ferrari'nin iki yarış pilotu Lewis Hamilton ile Charles Leclerc gün boyunca direksiyon başına dönüşümlü olarak geçecek.

Bu organizasyon sayesinde Ferrari, Madring'de piste çıkan ilk Formula 1 takımı olacak.

Böylece İtalyan ekip, rakiplerinden aylar önce pist hakkında ilk teknik verileri toplama fırsatı yakalayacak.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wolff: "Keşke 2021 Abu Dabi GP de 2026 Britanya GP gibi yönetilseydi"
Sonraki haber Hamilton: "Mercedes pilotları sezon içinde güç ünitesi cezası alabilir"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Norris, Britanya GP'de Schumacher'in tartışmalı zaferine gönderme yaptı

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Norris, Britanya GP'de Schumacher'in tartışmalı zaferine gönderme yaptı

Russell: "Antonelli bu sezon benden daha iyi iş çıkardı"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Russell: "Antonelli bu sezon benden daha iyi iş çıkardı"

Stella: "Rakiplerimizin gerisinde kalmamızın en büyük nedeni güncelleme takvimi"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Stella: "Rakiplerimizin gerisinde kalmamızın en büyük nedeni güncelleme takvimi"

Son Haberler

Norris, Britanya GP'de Schumacher'in tartışmalı zaferine gönderme yaptı

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Norris, Britanya GP'de Schumacher'in tartışmalı zaferine gönderme yaptı

Russell: "Antonelli bu sezon benden daha iyi iş çıkardı"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Russell: "Antonelli bu sezon benden daha iyi iş çıkardı"

Stella: "Rakiplerimizin gerisinde kalmamızın en büyük nedeni güncelleme takvimi"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Stella: "Rakiplerimizin gerisinde kalmamızın en büyük nedeni güncelleme takvimi"

Antonelli: "Bu hayal kırıklığı içimde yanan şampiyonluk ateşini daha da büyüttü"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Antonelli: "Bu hayal kırıklığı içimde yanan şampiyonluk ateşini daha da büyüttü"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle