Ferrari, Madring'de sürüş yapan ilk takım olacak

Motorsport.com'dan Roberto Chinchero'nun haberine göre Ferrari, bu yıl ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak olan Madring pistinde bir çekim günü gerçekleştirmek için gerekli izni aldı.

Madrid'de bulunan yeni pist, bu sezon itibarıyla İspanya Grand Prix'sinin yeni evi olacak ve ilk Formula 1 yarışına 13 Eylül tarihinde ev sahipliği yapacak.

Habere göre çekimin ya çarşamba ya da perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Formula 1 kuralları gereği çekim günü kapsamında SF-26, en fazla 200 kilometre yol kat edebilecek.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Paul Foster

Ferrari'nin iki yarış pilotu Lewis Hamilton ile Charles Leclerc gün boyunca direksiyon başına dönüşümlü olarak geçecek.

Bu organizasyon sayesinde Ferrari, Madring'de piste çıkan ilk Formula 1 takımı olacak.

Böylece İtalyan ekip, rakiplerinden aylar önce pist hakkında ilk teknik verileri toplama fırsatı yakalayacak.