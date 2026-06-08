Hamilton ve Hadjar güvenlik aracı periyodunda neden ceza almadı?

2026 sezonuna damga vuran kaotik Monako yarışın ardından hakem odasından çıkan kararlar podyumun değişmemesini sağladı. Yarışı ikinci bitiren Ferrari pilotu Lewis Hamilton ve üçüncülükle Red Bull’daki ilk podyumunu elde eden Isack Hadjar, güvenlik aracı arkasındaki prosedür ihlali suçlamalarından aklandı.

Her iki pilotun da FIA Formula 1 sportif kurallarının ilgili maddesi uyarınca önlerindeki araçla aralarında bırakmaları gereken maksimum 10 araçlık mesafeyi aştıkları tespit edilmişti.

Yarış esnasında Sky Sports F1 canlı yayınında da tartışılan bu pozisyonlarda baş spiker David Croft, Hamilton'ın lastiklerini ısıtırken arkasındaki trafiği bariz bir şekilde yavaşlattığını ve mesafe kuralını net olarak ihlal ettiğini belirtti.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Eski F1 pilotu Martin Brundle ise Hamilton'ın neredeyse 30 araçlık bir boşluk bıraktığına dikkat çekerek şu yorumu yapmıştı: "10 araç mesafesi bu sporun temel kurallarından biridir.”

“Kokpitte otururken bunu santimi santimine ölçemezsiniz elbette ama göz kararı o hissi çok iyi alırsınız.”

“Bu kadar büyük farklar yaratmak, güvenlik aracı pistten çıktığında lider pilotun startı verme anını ve arkasındaki rakiplerini olumsuz etkiler."

Monte Carlo'daki FIA hakemleri; takım radyolarını, telemetri verilerini, pist üstü konumlandırma sistemlerini ve araç içi kameralarını detaylıca inceledikten sonra iki pilota da ceza vermeme kararı aldı. Bu kararın arkasındaki en büyük gerekçe ise 2025 Kanada Grand Prix'sinde yaşanan benzer bir durumun emsal teşkil etmesi oldu.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Hakem heyeti yayınladığı resmi gerekçede şu ifadelere yer verdi: "Geçmişte yaşanan Kanada 2025 esnasında Yarış Kontrol, pilotların lastiklerini ve güç ünitelerini yarışın yeniden startına hazırlamak zorunda olmalarını göz önünde bulundurmuştur.”

“Bu doğrultuda, güvenlik gerekçesiyle bu tür durumlar için belirli bir düzeyde esneklik ve tolerans gösterileceğini takımlara bildirmiştir.”

“Bu emsal doğrultusunda herhangi bir cezai işlem uygulanmasına gerek görülmemiştir."

Bahsi geçen 2025 Kanada GP'de Red Bull, Mercedes pilotu George Russell'ın güvenlik aracı periyodunda Max Verstappen'in önünde tehlikeli sürüş yaptığı ve centilmenlik dışı hareket ettiği gerekçesiyle iki ayrı şikâyette bulunmuştu.

Ancak hakemler Red Bull'un bu şikayetlerini geri çevirmiş ve Russell galibiyetini korumuştu.

Benzer bir esneklik bu kez Monako'da Hamilton ve Hadjar için devreye girdi ve iki pilot da ceza almadan podyumdaki yerlerini korudu.