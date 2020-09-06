Hamilton ve Giovinazzi iki ceza puanı aldı

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Kevin Magnussen'in yolda kalması sonrası piste çıkan güvenlik aracının ardından hemen pite gelmişti.

Aynı şekilde Antonio Giovinazzi de pite geldi.

Ancak tekrarlarda pit yolunun kapalı olduğu görüldü ve bu yüzden Hamilton ile Giovinazzi inceleme altına alındı.

Sonuç olarak her iki pilota da 10 saniye dur-kalk cezası verildi.

Ayrıca hakemler hem Hamilton hem de Giovinazzi'ye iki ceza puanı da verdiler.

Bu, Hamilton'ın artık 8 ceza puanı olduğu anlamına geliyor. Giovinazzi'nin toplam ceza puanı da 3 oldu.