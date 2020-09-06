Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton ve Giovinazzi iki ceza puanı aldı

paylaşım
yorumlar
Hamilton ve Giovinazzi iki ceza puanı aldı
Ekleyen:
, Editör

Lewis Hamilton ve Antonio Giovinazzi, pit yolu kapalı olduğu halde pite geldikleri için iki ceza puanı aldılar.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Kevin Magnussen'in yolda kalması sonrası piste çıkan güvenlik aracının ardından hemen pite gelmişti.

Aynı şekilde Antonio Giovinazzi de pite geldi.

Ancak tekrarlarda pit yolunun kapalı olduğu görüldü ve bu yüzden Hamilton ile Giovinazzi inceleme altına alındı.

Sonuç olarak her iki pilota da 10 saniye dur-kalk cezası verildi.

Ayrıca hakemler hem Hamilton hem de  Giovinazzi'ye iki ceza puanı da verdiler.

Bu, Hamilton'ın artık 8 ceza puanı olduğu anlamına geliyor. Giovinazzi'nin toplam ceza puanı da 3 oldu.

 
İtalya GP'de günün pilotu Gasly oldu!

Önceki haber

İtalya GP'de günün pilotu Gasly oldu!

Sonraki haber

Hamilton: "Seni öldürmeyen şey güçlendirir"

Hamilton: "Seni öldürmeyen şey güçlendirir"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

2020 İtalya GP: Olaylı yarışta Gasly ve AlphaTauri kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

2020 İtalya GP: Olaylı yarışta Gasly ve AlphaTauri kazandı!

Hamilton: "Seni öldürmeyen şey güçlendirir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Seni öldürmeyen şey güçlendirir"

Vettel: "Daha kötüye gidemez diyoruz, ancak hep daha kötüye gidiyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Daha kötüye gidemez diyoruz, ancak hep daha kötüye gidiyoruz"

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Sainz: "Bir yanım mutlu olsa da diğer taraftan çok üzgünüm"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Bir yanım mutlu olsa da diğer taraftan çok üzgünüm"

Stroll: “Galibiyet şansını kendi hatamla yok ettim”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: “Galibiyet şansını kendi hatamla yok ettim”

Gasly: "Gerçekten bir şey söyleyemiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Gerçekten bir şey söyleyemiyorum"

Resmi: Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına yaptığı itirazı geri çekti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına yaptığı itirazı geri çekti

Son Haberler

Resmi: Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına yaptığı itirazı geri çekti
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına yaptığı itirazı geri çekti

Stroll: “Galibiyet şansını kendi hatamla yok ettim”
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: “Galibiyet şansını kendi hatamla yok ettim”

Gasly: "Gerçekten bir şey söyleyemiyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Gerçekten bir şey söyleyemiyorum"

Sainz: "Bir yanım mutlu olsa da diğer taraftan çok üzgünüm"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Bir yanım mutlu olsa da diğer taraftan çok üzgünüm"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 İtalya GP: Olaylı yarışta Gasly ve AlphaTauri kazandı!

2s
2
Formula 1

Hamilton: "Seni öldürmeyen şey güçlendirir"

1s
3
Formula 1

Vettel: "Daha kötüye gidemez diyoruz, ancak hep daha kötüye gidiyoruz"

2s
4
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

5
Formula 1

Sainz: "Bir yanım mutlu olsa da diğer taraftan çok üzgünüm"

59dk

Son Haberler

Resmi: Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına yaptığı itirazı geri çekti
F1

Resmi: Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına yaptığı itirazı geri çekti

Stroll: “Galibiyet şansını kendi hatamla yok ettim”
F1

Stroll: “Galibiyet şansını kendi hatamla yok ettim”

Gasly: "Gerçekten bir şey söyleyemiyorum"
F1

Gasly: "Gerçekten bir şey söyleyemiyorum"

Sainz: "Bir yanım mutlu olsa da diğer taraftan çok üzgünüm"
F1

Sainz: "Bir yanım mutlu olsa da diğer taraftan çok üzgünüm"

Hamilton: "Seni öldürmeyen şey güçlendirir"
F1

Hamilton: "Seni öldürmeyen şey güçlendirir"

Son Videolar

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor? 05:00
Formula 1

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor?

İtalya GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

İtalya GP: Yarış gridi

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı' 02:12
Formula 1

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı'

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı 00:33
Formula 1

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.