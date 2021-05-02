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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Hamilton ve Bottas "zorlu bir yarış" bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Yarıştan hemen önce konuşan Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, rüzgar nedeniyle zorlu bir yarış olacağını söylediler.

Hamilton ve Bottas "zorlu bir yarış" bekliyor

Şu anda Portimao'da oldukça sert rüzgarlar var ve bu sert rüzgarlar, araçların tüm aerodinamisini olumsuz etkiliyor.

Yarıştan hemen önce konuşan Lewis Hamilton, start düzlüğünde adeta bir "rüzgar tünelindeymiş gibi" hissettiğini söyledi.

Yarışa ikinci başlayacak olan İngiliz pilot, “Düzlükte çok güçlü bir karşı rüzgar var. Sanki bir rüzgar tünelindeymişim gibi hissediyorum."

"Hafta sonunun başlangıcından itibaren rüzgar işleri gözle görülür şekilde zorlaştırdı. Hızı 30 km/s'yi aşan güçlü rüzgarlar var. Bu nedenle sıralama turunda en iyi dengeyi yakalamak çok zordu."

"Yarış hakkında konuşursak, olumlu bir ruh hali içerisindeyim ama savaş kesinlikle zor olacak."

"Portimao'da heyecan verici bir strateji beklemeye gerek yok. Sert lastik neredeyse tüm yarışı çıkarabiliyor, bu asfalt için fazla sertler."

"Yine de ilginç mücadele fırsatları olacak. Umarım taraftarlar da mücadeleden keyif alırlar." dedi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak Valtteri Bottas ise şunları ekledi: "İyi bir ruh hali içerisindeyim ve başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Önümüzde zorlu bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Yarış tempomuz Red Bull ile çok yakın. Ayrıca ilk turlarda yumuşak lastiklerle başlayan isimler sorun yaratabilirler. En önemli şey kendi startımıza ve ilk bölüme odaklanmak olacak."

"Sabah startta neler yapabileceğimizi anlayabilmek adına bir brifing yaptık ve benim için her şey açık. Şimdi biraz rahatlayabilir ve yarışa hazırlanabilirim. Fırtına öncesi sessizlik olduğunu söyleyebiliriz."

Valtteri Bottas, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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