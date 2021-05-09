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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Hamilton ve Bottas başlangıcın kritik olacağını düşünüyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, yarış öncesinde yaptıkları açıklamada, başlangıcın kritik olacağını söylediler.

Hamilton ve Bottas başlangıcın kritik olacağını düşünüyor

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, cumartesi günü kariyerinin 100. pole pozisyonunu kazandı ve bugünkü yarışın startında yanında Max Verstappen.

İngiliz pilot, yarışın başlamasına dakikalar kala bazı açıklamalarda bulundu.

Hamilton, "Burada ilk viraja kadar oldukça uzun bir bölü var, ki bana göre takvimin en uzunlarından bir tanesi bu."

"Tabii ki her zaman pole pozisyonundan başlamak istersiniz, ancak böyle bir durumda hava koridorunuza girerek sizi geçmeye çalışırlar. Rakiplerinizi arkanızda tutmak kolay değil. İşlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Elbette farklı senaryolar üzerinde çalıştık ve mükemmel olmayacağım."

"Bugün rüzgar yönünün değişmesi ilginç oldu, şimdi ana düzlükteki durum fena değil. Bu bizim için iyi bir durum, çünkü Portimao'da rüzgar karşıdan estiği için kolay değildi, ancak burada rakiplerin hava koridorumuzdan faydalanması kolay olmayacak."

Valtteri Bottas ise şunları ekledi: “İlk viraj öncesinde uzun bir hızlanma var bölümü var ve şimdi tamamen yarışın başlangıcına odaklanıyorum."

"Bunun yarışın en önemli anlarından biri olacağına inanıyorum. Üçüncüye başladığınızda, hava koridorundan faydalanma ve belli miktarda avantaj elde etme şansınız vardır. Elbette Verstappen de Hamilton'ın hava koridorunu kullanmaya çalışacak, bu yüzden ilginç olacak."

"Diğer tüm planlar, startın nasıl gittiğine bağlı olacak. Bugünkü olası taktiklerimizi takım stratejistleriyle tartıştık. Bugün hem bir hem de iki pit stop mümkün. Bu yüzden yarışın başlamasını bekleyeceğiz ve ardından en doğru olanı seçeceğiz."

"Tabii ki bu yarışı gerçekten kazanmak isterim, çünkü bu sezon henüz galibiyet alamadım. Şimdi tamamen bunu düşünüyorum."

Valtteri Bottas, Mercedes arrives

Valtteri Bottas, Mercedes arrives

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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