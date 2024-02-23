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Formula 1 Sezon öncesi testi

Hamilton: "Vasseur olmasaydı Ferrari anlaşması olmazdı!"

Lewis Hamilton, 2025 yılında Ferrari Formula 1 takımına geçiş hamlesinin takım patronu Fred Vasseur'un varlığı olmadan gerçekleşmeyeceğini doğruladı.

Adam Cooper
Adam Cooper
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talk after the race

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talk after the race

Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton 2005 yılında Fransız ASM F3 takımı için yarıştı ve Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Ertesi yıl Vasseur'ün yeniden markalaşan ART GP takımıyla GP2'ye geçti ve McLaren ile F1'e geçmeden önce yine şampiyonluğu kazandı.

Vasseur 2023'ün başında Ferrari'ye katıldığında, kaçınılmaz olarak Hamilton'la olan iyi ilişkisinden yararlanarak onu Mercedes'ten uzaklaştırmaya çalışabileceği yönünde spekülasyonlar vardı.

Bu yılın başlarında taşların yerine oturması ve Hamilton'ın sözleşmesinin ikinci yılından vazgeçmesiyle sonuçta bu spekülasyonlar gerçeğe dönüştü.

Motorsport.com'un kendisini Ferrari'ye katılmaya ikna edebilecek tek kişinin Vasseur olup olmadığını sorduğu Hamilton, "Fred ile harika bir ilişkim var."

"Açıkçası onunla F2'de yarıştım. F3'te ve ayrıca GP2'de inanılmaz başarılar elde ettik. İlişkimizin temeli gerçekten orada başladı. Her zaman iletişim halindeydik."

"Onun bir aşamada harika bir takım menajeri olacağını ve F1'e ilerleyeceğini düşündüm ama o zamanlar bununla ilgilenmiyordu."

"Onun Alfa takımına adım attığını görmek gerçekten harikaydı. Sonra Ferrari'deki işi aldığında onun adına çok mutlu oldum."

"Bence yıldızlar aynı hizaya geldi, bence o olmasaydı bu gerçekten gerçekleşmezdi. Bu yüzden ona gerçekten minnettarım ve orada yaptığı iş için gerçekten heyecanlıyım." dedi.

Lewis Hamilton (GBR, ART Grand Prix) celebrates with Frederic Vasseur (FRA, ART Grand Prix) and team

Lewis Hamilton (GBR, ART Grand Prix) Frederic Vasseur (FRA, ART Grand Prix) ve ekiple birlikte kutlama yapıyor

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton, Ağustos ayında Mercedes ile yeniden anlaştığında, iki yıl daha takımda kalmaya tamamen kararlı olduğunu vurgulamıştı. Ancak kış döneminde fikrini değiştirdi.

Hamilton, "Açıkçası yazın imza attım ve o zaman geleceğimi Mercedes'te görüyordum. Ancak yıl sonunda bir fırsat çıktı ve ben de bunu değerlendirmeye karar verdim."

"Sanırım bu şimdiye kadar vermek zorunda kaldığım en zor karardı. Sanırım 26 yıldır Mercedes'le birlikteyim, beni desteklediler ve birlikte inanılmaz bir yolculuk geçirdik."

"Sporda bir tarih yarattık ve bu benim çok gurur duyduğum bir şey ve başardıklarımızla çok gurur duyuyorum. Ama sonuçta ben kendi hikayemi yazıyorum. Ve yeni bir bölüme başlamanın zamanı geldiğini hissettim." dedi.

Bunu büyük bir meydan okuma olarak gördüm. Şüphesiz, çocukken bile [bilgisayar oyunu] GP2'de Michael olarak oynardım. Bu kesinlikle bir rüya ve bu konuda gerçekten çok heyecanlıyım.

Haberin duyurulmasından kısa bir süre sonra Hamilton sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bir gün Ferrari için yarışmanın "çocukluk hayali" olduğunu söyledi.

Takımın cazibesini açıklarken Hamilton, "Büyüyen, tarihi izleyen, Michael Schumacher'i en iyi zamanlarında izleyen her sürücü için, muhtemelen hepimiz garajımızda otururken ekranın açıldığını ve kırmızı arabadaki sürücüyü gördüğümüzü ve kırmızıyla çevrili olmanın nasıl bir şey olacağını merak ettiğimizi düşünüyorum."

"İtalya GP'sine gidiyorsunuz ve kırmızı Ferrari hayranlarından oluşan bir deniz görüyorsunuz ve buna sadece hayranlıkla bakabiliyorsunuz. Çoğunlukla Michael'ın günlerinden beri, ama 2007'den beri büyük başarılar elde edememiş bir takım."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bunu büyük bir meydan okuma olarak gördüm. Şüphesiz, çocukken bile [bilgisayar oyunu] GP2'de Michael olarak oynardım. Bu kesinlikle bir rüya ve bu konuda gerçekten çok heyecanlıyım." dedi.

Hamilton ayrıca Ferrari'nin Maranello üssüne hiç gitmediğini de doğruladı.

"Gitmedim. İlk Ferrari'mi sanırım 2010 yılında kendime hediye olarak almıştım. Artık bende değil. Ama o dönemde gitme fırsatım olmadı. Mercedes'te olduğum için o zaman gitmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmedim."

İtalyanca öğrenmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda ise Hamilton, "Bunca yıldır başka bir dil öğrenmeyi başaramadım. Ama tabii ki kesinlikle deneyeceğim."

"İtalya'da karting yaptığım zamanları hatırlıyorum ve birkaç satır öğrenebilmiştim. Ve umarım bu bana oldukça hızlı bir şekilde geri dönecek." şeklinde cevap verdi.

Hamilton ayrıca 2024'e kadar Mercedes'e bağlı kalacağını da yineledi.

"Yeni bölüme geri dönecek olursak, bu bölüm hâlâ bitmedi. Hâlâ %100 bu yıl bu takım için bir şeyler yapmaya ve yarışı zirvede bitirmeye odaklanmış durumdayım."

"Bu benim ve takım için çok büyük bir hedef ve takımdaki herkese inancım tam. Şu ana kadar yaptıklarımızın harika olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Red Bull ile aramızdaki farkı bir şekilde kapatabileceğimizi umuyorum."

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