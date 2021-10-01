Hamilton: "Bottas açıkça iletişim kurabildiğim tek takım arkadaşım"

Bottas'ın, 2021 sezonunda Mercedes'ten ayrılarak Alfa Romeo'ya katılacağının açıklanmasının ardından Hamilton sosyal medyadan, Finli sürücünün 'çalışma şansına sahip olduğu en iyi takım arkadaşı' olduğunu söyledi.

Bottas Hamilton'ın, Fernando Alonso, Heikki Kovalainen, Jenson Button ve Nico Rosberg'den sonra F1'deki beşinci takım arkadaşıydı.

Hamilton, Sky Italia'ya, Bottas ile çalışmaya başladıktan sonra ilk kez bir takım arkadaşıyla açıkça konuşabildiğini söyledi.

Hamilton, "Alonso ile daha çocukken tanıştım. Hevesli ve yetenekliydim ama her şeyi nasıl idare etmem gerektiğini bilmiyordum."

"Daha sonra Heikki, Jenson ve Nico ile kendimi değişik pozisyonlarda buldum. Her birinden farklı şeyler öğrendim."

"Her biri ayrı bir zorluktu. Takım arkadaşını hiçbir zaman göz ardı edemezsin çünkü ondan bir şey öğrenirsin ya da tam tersi olur. Hatalar yapabilirsin. Onların yanında yaşadığım hiçbir şeyi daha iyi ya da kötüsü için değiştirmezdim."

"Yakın zamanda takım arkadaşım hakkında konuştum ve en iyisi olduğunu söyledim. Ancak bu tanımın ne anlama geldiğini anlamanız gerekir."

"İki farklı şampiyonluğun kazanılmaya çalışıldığı bir sporu yapıyoruz. İkimiz de sürücüler şampiyonasını kazanmaya çalışıyoruz ama işimiz takımlar şampiyonasını da kazanmak. Bu yüzden beraber çalışmak zorundayız. İlk defa iletişim kurabildiğim bir takım arkadaşım vardı."

"'Bunu hissettim..', 'Şöyle bir şey fark ettim...' diyebildiğim bir takım arkadaşı. Hiçbir şeyi saklamadan, birbirimizi geliştirmeye çalıştık ve yapabileceğimizin en iyisi olmak için birbirimize yardım ettik."

"Diğer sürücülerle bu hiç olmadı. Bu nadir bir şey. Böyle bir insan olmak da harika. Pistten çıktığımız zaman iki centilmen gibi konuştuk. Taktik olmadan..." şeklinde açıkladı.

Gelecek yıl Bottas'ın yerini George Russell alacak ve takımda Hamilton'ın partneri olacak.

Valtteri Bottas, Mercedes, Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and the Mercedes team celebrate victory Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images