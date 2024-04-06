Hamilton: "Uzun zamandır ilk defa çılgınca bir şeyler denemiyorum, aracımda mutluyum"

Sene sonunda Mercedes'ten ayrılarak gelecek sene için Ferrari'ye geçecek olan 7 kez Dünya Şampiyonu Hamilton için 2024'ün ilk yarışları pek kolay geçmedi.

Mercedes'in sorunlu bir başlangıç yaptığı sezonda Hamilton, çok fazla deneysel çalışma yapmasının da etkisiyle ilk 3 yarışta takım arkadaşı George Russell'ın gerisinde kaldı.

Hamilton, geçen sene Brezilya GP'den bu yana sıralamalarda Russell'a geçiliyordu. Bugünkü sıralamalarda Hamilton 7. olurken Russell 9. sırada kaldı. Şampiyon pilot böylece bu kötü istatistiği bitirmiş oldu.

Hamilton, her ne kadar sıralamalarda 7. olsa da sürüş açısından umut verici bir hafta sonu olduğunu söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Hamilton, "Her şeyimi ortaya koyuyordum. Takım bu hafta sonu boyunca ayarlarda değişiklik yaparak gerçekten harika bir iş çıkardı. Bu aslında ayarlar konusunda delirmediğim ve bir sürü şeyi test etmediğim ilk hafta sonu, bu yüzden biraz daha normale döndüm."

"Sanırım aracımızı çok daha iyi bir çalışma aralığına getirdik ve bu yüzden sürüş gerçekten keyifliydi, sadece diğerleri biraz daha hızlı."

"Geçen yıl Red Bull'un bir saniye ya da bir saniyenin biraz üzerinde gerisindeydik, şimdi ise onda altı, bu açıdan biraz daha iyi. Belki biraz daha farklı bir şey yapsaydık, belki onda bir daha hızlı olabilirdik ama bunun dışında hepsi buydu."

"Bence bunun bize kazandırdığı şey, aracın tam olarak nerede yeterince güçlü olmadığını bilmem, bunu arabada hissedebiliyorum ve artık onlara 'bu belirli alanda zorlamalarını' söylemem gerektiğini biliyorum. Ancak yarışın yarın daha güçlü olacağını umuyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes'in ayar denemelerini bırakıp daha normal ayarlara ve çalışma aralığına gelmesi, takımın W15'te takip etmesi gereken yönü bulduğu anlamına mı geldiğinin sorulması üzerine Hamilton, "Ben şahsen öyle olduğuna inanıyorum, evet."

"Fark ettiğimiz şey, pistten piste doğru ayarlamayı yapmanın gerçekten çok zor olduğu ve her seferinde çok uzakta olduğu."

"Bazı yerlerde, yapabileceğimiz hiçbir şeyin aracı iyi bir noktaya getiremeyeceğini hissettik. Ancak bu hafta sonu çok daha iyi bir noktada ve umarım bu sonraki yarışlarda da böyle devam eder, o zaman sadece performans eklememiz gerekiyor." şeklinde cevap verdi.