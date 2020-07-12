Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"
Ekleyen:
, Editör
12 Tem 2020 15:12

Steiermark GP'sini kazanan ve 85. galibiyetini alan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarış sonrasında yaptığı açıklamasında, uzun zamandır galibiyet almamış gibi hissettiğini söyledi.

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Hamilton, ilk turdan itibaren yarışı kontrol altında götürdü ve takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 13 saniye önünde yarışı kazandı.

Hamilton, yarış performansı hakkında şunları söyledi: "Öncelikle takımıma ve fabrikada bulunan herkese çok teşekkür ederim."

"Çok garip bir sene geçiriyoruz, ancak buraya gelip yarışmak ve böyle bir performans ile yarışmak gerçekten çok güzel bir şey. Takım, stratejide inanılmaz bir iş çıkardı ve daha sonrasında her şeyi bir arada tutmak, kerblerden uzak durmak ve aracı finişe getirmek benim yapmam gereken şeydi."

Geçirdiği sorunsuz ve rakipsiz yarışa rağmen Hamilton, en hızlı turu atan isim olmadı. Yarıştaki en hızlı tur ve 1 puan, McLaren pilotu Carlos Sainz Jr.'ın oldu.

Hamilton bu konu hakkında şunları söyledi: "En hızlı turu atmaya çalıştım, ancak 40 turluk orta hamur lastiklerle, yeni lastiklere sahip olan birinden daha hızlı bir tur atamazdım."

"Dürüst olmak gerekirse, geçen sene yapılan son yarıştan beri çok uzun zaman geçti ve geçen hafta geçirdiğimiz kötü hafta sonundan sonra buraya gelmek, bu kadar büyük bir adım atmak gerçekten çok etkileyici."

Gelecek hafta Macaristan'a taşınacak olan takımlar, üst üste üçüncü hafta yarışmış olacaklar. Hamilton ise durumdan memnun olduğunu, tüm sezonun aynı şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Bunu çok seviyorum, arka arkaya yarışmayı gerçekten çok seviyorum. Tüm yıl boyunca arka arkaya yarışlar yapmalıyız! Ancak yarışlar arasında bir tatile ihtiyaç duyabilirim!"

 
Sonraki haber
Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"

Önceki haber

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"

Sonraki haber

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Çok Okunanlar Bugün

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!
Formula 1 / Formula 1
1s

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi
Formula 1 / Formula 1
2s

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"
Formula 1 / Formula 1
55dk

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
Formula 1 / Formula 1
7dk

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”
Formula 1 / Formula 1
41dk

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"
Formula 1 / Formula 1
56dk

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu
Formula 1 / Formula 1
37dk

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

Son Haberler

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
Formula 1 / Formula 1
7dk

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu
Formula 1 / Formula 1
37dk

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”
Formula 1 / Formula 1
41dk

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"
Formula 1 / Formula 1
55dk

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

1s
2
Formula 1

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

2s
3
Formula 1

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

55dk
4
Formula 1

Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"

1s
5
Formula 1

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

7dk

Son Videolar

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

Son Haberler

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"
F1

Norris: "F1 kariyerimin en iyi yarışlarından biriydi"

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu
F1

Steiermark GP'de günün pilotu Perez oldu

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”
F1

Bottas: “Hasarı en aza indirdim”

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"
F1

Binotto: "Şimdi birisini suçlamanın zamanı değil"

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"
F1

Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.