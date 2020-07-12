Hamilton: "Uzun zamandır galibiyet alamamış gibi hissediyorum"

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Hamilton, ilk turdan itibaren yarışı kontrol altında götürdü ve takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 13 saniye önünde yarışı kazandı.

Hamilton, yarış performansı hakkında şunları söyledi: "Öncelikle takımıma ve fabrikada bulunan herkese çok teşekkür ederim."

"Çok garip bir sene geçiriyoruz, ancak buraya gelip yarışmak ve böyle bir performans ile yarışmak gerçekten çok güzel bir şey. Takım, stratejide inanılmaz bir iş çıkardı ve daha sonrasında her şeyi bir arada tutmak, kerblerden uzak durmak ve aracı finişe getirmek benim yapmam gereken şeydi."

Geçirdiği sorunsuz ve rakipsiz yarışa rağmen Hamilton, en hızlı turu atan isim olmadı. Yarıştaki en hızlı tur ve 1 puan, McLaren pilotu Carlos Sainz Jr.'ın oldu.

Hamilton bu konu hakkında şunları söyledi: "En hızlı turu atmaya çalıştım, ancak 40 turluk orta hamur lastiklerle, yeni lastiklere sahip olan birinden daha hızlı bir tur atamazdım."

"Dürüst olmak gerekirse, geçen sene yapılan son yarıştan beri çok uzun zaman geçti ve geçen hafta geçirdiğimiz kötü hafta sonundan sonra buraya gelmek, bu kadar büyük bir adım atmak gerçekten çok etkileyici."

Gelecek hafta Macaristan'a taşınacak olan takımlar, üst üste üçüncü hafta yarışmış olacaklar. Hamilton ise durumdan memnun olduğunu, tüm sezonun aynı şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Bunu çok seviyorum, arka arkaya yarışmayı gerçekten çok seviyorum. Tüm yıl boyunca arka arkaya yarışlar yapmalıyız! Ancak yarışlar arasında bir tatile ihtiyaç duyabilirim!"